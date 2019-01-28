Canlı yayında rezil oldu!
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Ebru Polat konuk oldu. Çok güzel sarma sardığını söyleyen Polat, canlı yayında rezil oldu.
Ebru Polat 2.Sayfa programına konuk oldu. Program öncesi evini kapılarını muhabirlere açan ünlü şarkıcı, günün büyük bölümünü mutfakta geçirdiğini söyledi. Yemek konusunda da marifetli olduğunu belirten Polat, hazırladığı yemekleri muhabirlere ikram etti.
Polat'ın yemek konusunda marifetli olduğuna programın sunucuları inanmadı. Sarma malzemelerini stüdyoya getiren ekip canlı yayında Ebru Polat’a sarma sardırdı. ‘Ev işlerini küçük yaşta öğrendim’ diyen ünlü şarkıcının o anları çok konuşuldu.
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