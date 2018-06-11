Olay görüntüler ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, şiddet uyguladığı Zeynep Tandoğan ile canlı yayında yüzleşti

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
11.06.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Olay görüntüler ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, şiddet uyguladığı Zeynep Tandoğan ile canlı yayında yüzleşti

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Olay görüntüler ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, şiddet uyguladığı Zeynep Tandoğan ile canlı yayında yüzleşti

Hazım Körmükçü, evlilik planları yaptığı Zeynep Tandoğan’a şiddet uyguladı. Darp raporu alan ünlü spiker, polise giderek oyuncudan şikayetçi oldu. Zeynep Tandoğan'ın şikayeti üzerine Hazım Körmükçü de karşı dava açıp şikayetçi oldu.

TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına bağlanan Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan karşılıklı suçlamalarda bulundu. İşte ünlü çiftin açıklamaları:

Zeynep Tandoğan;  Hazım'dan destek istedim, ev işleriyle ilgili. Her gün sabah çıktı akşam geldi, ben sürünerek bazı işleri yapmak zorunda kaldım. Ama en büyük gönül kırıklığım Hazım'ın projeyi kabul etmesi oldu. Ben zaten 'git' derdim. Her zaman işi olmasından yanaydım, elimden gelen ne kadar gücüm varsa manevi desteği, yönetmenler, yapımcılar her yere soktum. Menajeri ile kol kola çalıştım. Ben bunları sevdiğim için yaptım. Bana bir faydası yoktu bunların. Akabinde tek üzüntüm 'keşke bana da danışsaydın, beraber karar verseydik. biz burada seni bekliyoruz' deseydim. Bunu anlatırken geldiğimiz nokta bu.

Olay görüntüler ortaya çıktı Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, şiddet uyguladığı Zeynep Tandoğan ile canlı yayında yüzleşti

O gün konuşmak istemediğimi de dile getirdim. Bunları tartışmak istemediğimi dile getirdim. Bana bir hakaret etti. Ben de ona "Ben de adam gibi davran. Seni yerden kaldıranın kıymetini bil" dedim. Sonra boğazımı sıktı, ben de ona vurdum.

Bu fotoğraflar tamamen yalan, bunları ben yapmadım. Sadece saçını çektim ve boğazını sıktım. Velev ki ben yaptım, Benim yatağım yüzüm gözüm kan içinde. Daha önce de dayak yedim, o dayakların yazıları mevcut bunlar da mı yalan. Benim ağzımın burnumun hali nedir ya? ben daha önce yaşadığım şiddetin her türlü elimde mevcut. Daha önce yediğim dayağın, arkasından dilediği özürlerin yazıları mevcut.

Ben Hilal hanıma vurmamıştır diye savunmadım. "Lütfen beni ve çocuğumu bu işin içine çekmeyin" dedim. O zamana kadar Hazım'ın gerçekten iyi bir baba olduğunu anlattım. Hilal hanıma vurup vurmadığıyla ilgili ağzımı açmadım.

Buraya telefon açıp pişmanlık sözleri söyleyen Hazım, darp için bana dava açmış. Bunların hepsi bir oyun. Gerçekten pişman olan, vicdanı olan bir adam yaptığından biraz utanır.

"Sevdiğim bir insana böyle bir acı yaşatırsam gider ellerimi kırarım. Ben Hazım'ı insan üstü sevdim. Babam gibi, dostum gibi, sırdaşım gibi sevdim, korudum"

Olay görüntüler ortaya çıktı Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, şiddet uyguladığı Zeynep Tandoğan ile canlı yayında yüzleşti

YÜZÜMÜ BU HALE ZEYNEP GETİRDİ

Hazım Körmükçü kendini böyle savundu: Yüzümde görmüş olduğunuz izleri kendisi yapmıştır. Karakola gittiğimde ifade verdiğimde polis memurları kendisinin bana dava açtığını, şikâyetçi olduğunu söylediler ben de onun üzerine dava açtım.

Aynı şekilde ben de. Hiçbir farklı bir şey söylemeyeceğim. En başında aynı şeyi söyledim. Ben kendisinden hem de tüm kadınlardan özür dilediğimi söyledim.

Ama işin bu noktaya gelmesinden dolayı son derece üzgünüm. Ben de Zeynep Tandoğan'ı onun söylediği kadar ve tarif edemeyeceğim kadar sevdim. Ben sadece ve sadece tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Benim canım feda, yüreğimi veririm, canımı veririm ona. Bir senedir öylesine stresli anlar yaşadık ki, hiçbir günahı olmamasına rağmen Zeynepçiğimi sosyal medyada hakaretlerle karşı karşıya bıraktı. Zeynepçim bunlara göğüs germeye çalıştı. Neden tekrar evlenmek ve aile kurmak istedim? Benim için ailem çok önemli.


Olay görüntüler ortaya çıktı Ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, şiddet uyguladığı Zeynep Tandoğan ile canlı yayında yüzleşti

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