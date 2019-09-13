Canlı yayında gergin anlar
Kısmetse Olur programında birinci olan Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç evlenerek hayatlarını birleştirmişti. İkilinin bu evliliğinden bir de çocukları oldu. Batuhan ve Nur geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldı ve evliliklerini bitirdi.
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayında karşı karşıya geldi. Batuhan'ın sözlerine sinirlenen Betkayan, canlı yayını terk etmek istedi.
Canlı yayında böyle yüzleştiler...
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