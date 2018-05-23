Canlı yayında büyük gerginlik... Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi!
“Söylemezsem olmaz” programında büyük gerginlik. Ece Erken ve Demet Şener canlı yayında birbirine girdi!
Demet Akalın ve İbrahim Kutluay ayrılığının sebebi olarak görülen Demet Şener, programa telefonla bağlanarak Ece Erken’in 'Demet Akalın'ın eşyaları o dönem kapıya atıldı' iddialarına karşılık verdi. Hayli gergin geçen programda 20 yılık ihanet haberlerinden sıkıldığını söyleyen Demet Şener, “Mağdur edebiyatı yapılmasından bıktım” dedi…
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