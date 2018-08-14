Canlı yayında anlattı " Ayağa kalkın! Bakalım şortunuz ne kadar kısa!
TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' adlı programının sunucusu Hakan Ural, kamera arkasında çalışan İrem isimli kadının oturduğu bir mekanda yaşadıklarını anlattı. Ural, canlı yayında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Hakan Ural, programın kamera arkasında çalışan İrem adlı genç kadının kız kardeşiyle Anadolu Hisarı'nda bir kafede gittiğini, kendini avukat olarak tanıtan bir kişinin işletmeciyi çağırarak "Bu kızların şortu çok kısa, ben rahatsız oluyorum, kaldırın" dediğini, işletme sahibinin "ne münasebet" diyerek müşteri ile tartışmaya girdiğini ve sonunda polislerin geldiklerini anlattı.
POLİS: AYAĞA KALK BAKALIM, ŞORTUN NE KADAR KISA
Ural, “cafe’ye gelen polislerin kadınlara “Ayağa kalkın! Bakalım şortlarınız ne kadar kısa bakacağız” diyerek kızları ayağa kaldırdığını anlattı.
HAKAN URAL CANLI YAYINDA SAVCILIĞA SESLENDİ
Savcılığa seslenen Ural, hem avukat hakkında hem de polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
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