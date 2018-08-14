Canlı yayında açıkladı: 'Hamileyim sayın seyirciler!'
Kanal D ekranlarında yayınlanan “4 Kadın Zamanı” programının sunucularından Eylül Öztürk hamile olduğunu açıkladı.
Kanal D'nin sevilen programı '4 Kadın Zamanı' programında büyük bir sürpriz yaşandı. Geçtiğimiz yıl Barış Kenan Özkan'la dünyaevine giren Eylül Özürk canlı yayında hamile olduğunu açıkladı. Güzel haberi sevenleriyle paylaşan Öztürk; 'Hamileyim, ama henüz cinsiyeti belli değil. Ben çocuğum olacak diye ilk başta çok korktum ama eşim destek oldu. Şu an çok mutluyum.'
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