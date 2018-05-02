'Canım babacım ne olur toparla kendini'
Kiralık Aşk, Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi gibi son yılların fenomen dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu Ferdi Merter'in yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Oyuncunun kızı Almula Merter, Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.
Şubat ayında evinde düşüp kalça kemiğini kıran oyuncu Ferdi Merter'den kötü haber geldi. 78 yaşındaki oyuncunun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Öte yandan ünlü oyuncunun kızı Almula Merter'in Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.
Almula Merter'in yayınladığı mesaj şöyle:
"Canım babacım, paşam, kahramanım, aşkım, varoluşum, atam nolur toparla kendini. Ben senin sesini duymadan, nefesini desteğini gücünü hissetmeden varolamam ki...
Torunların seni görmek için doğumgününü bekliyor. Pasaportları çıkmış olacak ve sana sürpriz yapacaklar. Kızım dedeme söyleme dedi, lütfen sırrımızı sakla olur mu?
Çok heyecanlı büyük dede için. Şimdiden onun kahramanısın, tıpkı benim her anımda olduğun gibi. Daha çok danslar yapacağız beraber, kızım büyük heyecanla vals yapmayı bekliyor seninle.
Nolur babacım sen çok güçlüsün. Seni çok seviyorum. Tanrım ne olur yıllardır beklediğim büyük aile mutluluğunu yaşamamıza izin ver. Lütfen tanrım lütfen..."
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