'Caner görürse boşanır'
Star TV'de erkanlara gelen Duymayan Kalmasın programında Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali yayınlandı.
4 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Şükran Ovalı'nın estetiksiz hali karşısında şaşkınlık yaşayan Seren Serengil, "Çok kötü resmini bulmuşsunuz. Çocuk boşanacak şimdi" ifadesini kullandı.
Seren Serengil daha sonra "Ama photoshop da yapmış olabilirler" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.
CANER ERKİN'DEN CEVAP GELDİ
Bu haberlerden sonra Instagram'ın hikaye bölümünde eşinin fotoğrafını paylaşan futbolcu, Şükran Ovalı'ya olan aşkını bir kez daha dile getirdi.
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