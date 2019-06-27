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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
27.06.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı

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Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı

FUTBOLCU Caner Erkin'e, eski eşi Asena Atalay'ın aylık 50 bin TL nafaka talebiyle açtığı davada 3 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme, Caner Erkin'in oğlu Çınar'a aylık 3 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç ile Caner Erkin'in avukatı Özge Tokgöz katıldı. Gizli görülen celsede mahkeme kararını açıklayarak, Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın giderleri oranında aylık 3 bin TL iştirak nafakası ödenmesine hükmetti. Dava dosyası iki kez bilirkişiye gitmişti. Caner Erkin'in oğluna ödeyeceği nafaka dışında eğitim, sağlık ve diğer masraflarını ayrıca karşıladığı öğrenildi.
AYLIK 50 BİN LİRA İSTEMİŞTİ
İstanbul Aile Mahkemesi'ne Asena Atalay avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla oğlu için açtığı nafaka davasında Caner Erkin'in boşanma protokolünde yer alan oğlunun masrafları karşılaması maddesini yerine getirmediğini iddia etmişti. Atalay oğlunun barınma giderleri , sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurtdışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti.

 

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