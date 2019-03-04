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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
04.03.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Caner Erkin'den Asena Atalay'a: Her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen...

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Caner Erkin'den Asena Atalay'a: Her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen...

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Instagram hesabından eski eşi sunucu Asena Atalay ve oğlu Çınar ile ilgili açıklama yaptı. "Çınar'ın iyiliği için hep sustum." diyen Erkin, Atalay için "Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum." ifadelerini kullandı. Ünlü futbolcunun "Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın." ifadeleri ise dikkat çekti.

Caner Erkin'in açıklaması şöyle:

"Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar'ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Oğlum Çınar'ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılamaya da devam ediyorum. Oğlumdan hiçbir zaman hiçbir şeyi esirgemedim. Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum.

7 yaşında bir çocuk için ayda 50.000 TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10.000 TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın."

Caner Erkinden Asena Atalaya: Her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen...

VELAYET DAVASINI KAYBETMİŞTİ

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, oğlu Çınar için eski eşi Asena Atalay'a açtığı velayet davasını kaybetmişti. Caner Erkin, oğlu Çınar'ın velayetini almak için eski eşi Asena Atalay'a açtığı dava olumsuz sonuçlanmıştı. Atalay'ın velayet davasına karşılık açtığı 50 bin liralık nafaka davasında da Erkin'in aleyhine bir gelişme yaşanmıştı. Bilirkişi, çocuğa aylık 15 bin lira ödenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti. 30 yaşındaki futbolcu bu rakamı yüksek bulup rapora itiraz etti. Atalay'ın avukatı, "Maddi gücü yerinde olan bir babanın öz çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak istememesini kabul etmiyorum" demişti.

Nafaka davasında önemli gelişme Asenanın avukatı: Kabul etmiyorum
Nafaka davasında önemli gelişme! Asena'nın avukatı: Kabul etmiyorum!
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