Can’dan yağmur duası
Sibel Can, önceki akşam “Güz Konserleri” kapsamında Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.
Sibel Can, konserde Nur Yerlitaş imzalı iki elbise giydi.Yağmura rağmen mekanın hıncahınç dolu olduğu konser yaklaşık 3 saat sürdü.Gecenin startını “Senden Başka Kimsem Yok” şarkısı ile veren Can, hemen ardından şu sözlerle seyirciye teşekkür etti: “Hava durumunu takip ediyorum günlerdir, ne yapacağımı şaşırdım. Bildiğim bütün duaları okudum. Ve işte buradasınız. Size nasıl teşekkür etsem az, gerçekten sizden başka kimsem yok."
Sibel Can, “Beş Dakika” şarkısını bestecisi Tan Taşçı’yla beraber söyledi.
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