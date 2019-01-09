Canan Maktal kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?
Canan Maktal, magazin dünyasını takip eden birçok vatandaşın merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. İzmir'de gördüğü temel eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi almaya başlayan Canan Maktal, Yahşi Cazibe, Şevkat Yerimdar gibi dizilerde rol almıştır. Peki, Canan Maktal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Canan Maktal 1982 yılında İzmir’de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Göztepe Anadolu Meslek Lisesi Moda Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Güzelyalı Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. 2001 yılında Orhan Kemal’in ‘Tersine Dünya’ oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. Konservatuar sınavlarına hazırlanırken İzmir Sanat Çocuk Tiyatrosu’nda ‘Masal Dostlarımız’ ve ‘Ağaçların Dansı’ adlı iki çocuk oyununda yer aldı. 2004 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nü kazandı.
2004-2008 yılları arasında konservatuar öğrenimi sürerken Eskişehir Şehir Tiyatroları’nda yönetmenliğini Ünsal Çoşar’ın yaptığı ‘İstanbul Efendisi’ oyununda , yönetmenliğini Çağatay Tosun’un yaptığı ‘Köprü’ dizisinde, yönetmenliğini Gani Müjde’nin yaptığı ‘Osmanlı Cumhuriyeti’ adlı sinema filminde yer aldı. 2008 yılında konservatuardan mezun oldu ve İstanbula taşındı.
2008-2009 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yönetmenliğini Özgür Yalım’ın yaptığı ‘ Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ve Hakan Arslan’ın yönettiği ‘ Küçük Kadınlar’ dizisinde yer aldı.
2010 yılında Bora Onur’un yönettiği ‘ Yahşi Cazibe’ adlı dizide yer aldı.
2011-2012 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Levent Niş’in yönettiği ‘Çocuktan Al Haberi’ adlı çocuk oyununda , Nihat Durak’ın yönettiği ‘ Zehirli Sarmaşık’ dizisinde, Osman Tolga’nın yönettiği ‘Htr2b-Dönüşüm’ filminde yer aldı.
2013-2014 yılları arasında Taner Akvardar’ın yönettiği ‘Herşey Yolunda Merkez’ dizisinde ve Veli Çelik’in yönettiği ‘Diğer Yarım’ dizisinde yer aldı.
2016 yılında İşaret Dili öğrenmiş ve şu an devam etmekte olan İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yüzde seksen işaret dili konuşulduğu ve on üç ödüllü ‘Sessizliğin İçinden’ adlı oyunda Lydia rolünü canlandırmaktadır. Oyundaki performansıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde bir adaylıkla onurlandırıldı.
Canan Maktal sanatın tüm dallarını çok sevmekte, bendir ve darbuka çalmakta, öyküleri, düz yazıları, resimleri vardır.
HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
Şevkat Yerimdar, 2016
Yönetmen: Bülent İşbilen
Diğer Yarım , 2014
Yönetmen: Veli Çelik
Herşey Yolunda Merkez , 2013
Yönetmen: Tamer Akvardar
Htr2b-Dönüşüm , 2012
Yönetmen:Osman Evre Tolga
Zehirli Sarmaşık , 2011
Yönetmen: Nihat Durak
Yahşi Cazibe , 2010
Yönetmen: Bora Onur
Osmanlı Cumhuriyeti , 2008
Yönetmen: Gani Müjde
Küçük Kadınlar , 2008
Yönetmen: Hakan Arslan
Köprü , 2006
Yönetmen: Çağatay Tosun
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