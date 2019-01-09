Canan Maktal kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCanan Maktal kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?
GeriMagazin Canan Maktal kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
09.01.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Canan Maktal kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canan Maktal kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?

Canan Maktal, magazin dünyasını takip eden birçok vatandaşın merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. İzmir'de gördüğü temel eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi almaya başlayan Canan Maktal, Yahşi Cazibe, Şevkat Yerimdar gibi dizilerde rol almıştır. Peki, Canan Maktal kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Canan Maktal 1982 yılında İzmir’de doğdu. İlk,orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. Göztepe Anadolu Meslek Lisesi Moda Tasarım Bölümü’nden mezun oldu. Güzelyalı Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. 2001 yılında Orhan Kemal’in ‘Tersine Dünya’ oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. Konservatuar sınavlarına hazırlanırken İzmir Sanat Çocuk Tiyatrosu’nda ‘Masal Dostlarımız’ ve ‘Ağaçların Dansı’ adlı iki çocuk oyununda yer aldı. 2004 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nü kazandı.

2004-2008 yılları arasında konservatuar öğrenimi sürerken Eskişehir Şehir Tiyatroları’nda yönetmenliğini Ünsal Çoşar’ın yaptığı ‘İstanbul Efendisi’ oyununda , yönetmenliğini Çağatay Tosun’un yaptığı ‘Köprü’ dizisinde, yönetmenliğini Gani Müjde’nin yaptığı ‘Osmanlı Cumhuriyeti’ adlı sinema filminde yer aldı. 2008 yılında konservatuardan mezun oldu ve İstanbula taşındı.

2008-2009 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yönetmenliğini Özgür Yalım’ın yaptığı ‘ Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ve Hakan Arslan’ın yönettiği ‘ Küçük Kadınlar’ dizisinde yer aldı.

2010 yılında Bora Onur’un yönettiği ‘ Yahşi Cazibe’ adlı dizide yer aldı.

2011-2012 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda Levent Niş’in yönettiği ‘Çocuktan Al Haberi’ adlı çocuk oyununda , Nihat Durak’ın yönettiği ‘ Zehirli Sarmaşık’ dizisinde, Osman Tolga’nın yönettiği ‘Htr2b-Dönüşüm’ filminde yer aldı.

2013-2014 yılları arasında Taner Akvardar’ın yönettiği ‘Herşey Yolunda Merkez’ dizisinde ve Veli Çelik’in yönettiği ‘Diğer Yarım’ dizisinde yer aldı.

2016 yılında İşaret Dili öğrenmiş ve şu an devam etmekte olan İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yüzde seksen işaret dili konuşulduğu ve on üç ödüllü ‘Sessizliğin İçinden’ adlı oyunda Lydia rolünü canlandırmaktadır. Oyundaki performansıyla Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde bir adaylıkla onurlandırıldı.

Canan Maktal sanatın tüm dallarını çok sevmekte, bendir ve darbuka çalmakta, öyküleri, düz yazıları, resimleri vardır.

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Şevkat Yerimdar, 2016
Yönetmen: Bülent İşbilen

Diğer Yarım , 2014
Yönetmen: Veli Çelik

Herşey Yolunda Merkez , 2013
Yönetmen: Tamer Akvardar

Htr2b-Dönüşüm , 2012
Yönetmen:Osman Evre Tolga

Zehirli Sarmaşık , 2011
Yönetmen: Nihat Durak

Yahşi Cazibe , 2010
Yönetmen: Bora Onur

Osmanlı Cumhuriyeti , 2008
Yönetmen: Gani Müjde

Küçük Kadınlar , 2008
Yönetmen: Hakan Arslan

Köprü , 2006
Yönetmen: Çağatay Tosun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Aslı Enver paylaştı: Yıl 2000!

Alişan'dan Ece Erken'e destek

" Ben gördüğünüz gibi peşindeyim"

Can Yaman ameliyat oldu