Canan Karatay kimdir, neden meslekten men edildi?
Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Dairesi tarafından onandı. Üç yıl önceki sözleri nedeniyle meslekten men cezası alan Canan Karatay’ın söyledikleri ve hayatına ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, Canan Karatay kimdir, neden meslekten men edildi?
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Canan Karatay, şeker yüklemesiyle ilgili sözleri nedeniyle pek çok uzmanının tepkisini çekmişti. “Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” sözleri üzerine harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği , Ocak 2015’te Canan Karatay’ı İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma” cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti. Canan Karatay, hakkında verilen karara itiraz etti ama sonuç alamadı. 3 yıl devam eden temyiz sürecine rağmen Danıştay 8. Ceza Dairesi, Karatay’a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.
Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, İstanbul Bilim Üniversitesi eski Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı gibi bir çok unvanı bulunan Canan Karatay, 2 Mart 1943 tarihinde dünyaya geldi.
Lise eğitimini 1961 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamlayan CananKaratay, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 1972-1974 yılları arasında kazandığı İngiliz Hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı. Karatay, görevini Grup Florence Nightingale Hastanesi'nde sürdürmektedir.
İlk kitabı Nisan 2011'de "Karatay Diyeti" ismiyle çıktı. Bu en çok konuşulan kitabı da oldu. Daha sonra Kasım 2011 "Karatay Diyetiyle Yaşam Boyu Sağlık", Mayıs 2012 "Karatay Mutfağı", Şubat 2013 "Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!" ve son olarak Ekim 2013'de "Karatay Diyetiyle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi" isimli kitapları yayınlandı.
Canan Karatay, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü kurucularından olan ve halen Onursal Öğretim Üyesi sıfatıyla ders vermekte olan Ali Karatay'la evlidir.
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