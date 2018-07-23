Canan Hoşgör kimdir kaç yaşında?
Canan Hoşgör, son günlerin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ekran karşısında birçok projede yer alan Canan Hoşgör, bir dönem Hamdi Alkan'la evlilik yaşamış ve 10 yıl süren ayrılığına ardından ayrılık yaşamıştır. Dizi ve filmlerde boy gösteren ünlü isim, reyting hamdi isimli programda yer almıştır. Peki, Canan Hoşgör kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Canan Hoşgör, 8 Mart 1971 tarihinde Balıkesir, Bandırma’da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon bölümünden mezun olan Hoşgör, 1995 – 2007 yılları arasında n “Reyting Hamdi” adlı güldürü programında Hamdi Alkan, Melda Gür, Ebru Şallı, Cengiz Küçükayvaz, Billur Kalkavan, Fatih Ürek, Ferdi Tayfur (müzisyen), Özgür Ozan, Kemal Kuruçay, Necmi Yapıcı, Münir Özkul, Aykut Oray, Şebnem Özinal, Selçuk Uluergüven, Melike Öcalan, Binnur Kaya gibi isimlerle birlikte çalıştı.
2001 yılında “Şellale” adlı sinema filminde Hülya Koçyiğit, Aykut Oray, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan, Tuncel Kurtiz, Ege Aydan, Enis Aslanyürek, Ali Sürmeli, Ezel Akay ile birlikte rol aldı.
2002 yılında senaryosunu Mahinur Ergun ile Meral Okay‘ın yazdığı ve yönetmenliğini Çağan Irmak‘ın yaptığı, başrolünde Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay‘ın oynadığı “Asmalı Konak” dizisinde Nurgül Yeşilçay‘ın canlandırdığı Bahar Karadağ karakterinin ablası rolünde oynarken; Selda Alkor, Menderes Samancılar, İpek Tuzcuoğlu, Selda Özer, Eylem Yıldız, Devrim Saltoğlu, Nihal Menzil, Ege Aydan, Kenan Bal, Şerif Sezer, Zeynep Eronat, Yonca Cevher, Ali İpin, Hakan Vanlı gibi isimler de çeşitli rollerde oynamıştır.
Canan Hoşgör, bir dönem Zekeriyaköy’de restoran işletmeciliği de yaptı.
Filmleri ve Dizileri :
2014 – Derin (Deep) – (Kısa Film)
2010 – Öğretmen Kemal (Elif) (TV Dizisi)
2009 – Dersimiz Atatürk (Mert’in Annesi) (Sinema Filmi)
2008 – Komedi Türk (TV Dizisi)
2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Kuaför) (Sinema Filmi)
2007 – 2011 – Arka Sıradakiler (Elif) (TV Dizisi)
2006 – Kaybolan Yıllar (Nedret) (TV Dizisi)
2005 – Afacanlar Kampı (TV Dizisi)
2004 – En İyi Arkadaşım (Gülperi) (TV Dizisi)
2003 – Asmalı Konak – Hayat (Gül Uysal) (Sinema Filmi)
2002 – Asmalı Konak (Gül Uysal) (TV Dizisi)
2001 – Şellale (Cemile) (Sinema Filmi)
1995 – 2007 – Reyting Hamdi (Canan) (TV Dizisi)
1994 – Mutlugiller (TV Dizisi)
1994 – Bize Nasıl Kıydınız (Sinema Filmi)
1993 – Tersine Dünya (Sinema Filmi)
1991 – Umut Hep Vardı (Sinema Filmi)
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