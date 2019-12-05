Can Yaman'ın sözleri olay olmuştu... Ömür Gedik ile Savaş Özbey arasında 'arka oda' polemiği
Dizi oyuncusu Can Yaman'ın büyük tepkiye neden olan skandal 'Arka oda' sözleri, Kelebek yazarları arasında polemiğe yol açtı.
Ömür Gedik 'Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can'ı. Pes yani!' dedi.
Savaş Özbey ise "'Pes yani Ömür!' Arka oda düpedüz ta-ciz-dir. Ona akıl vermeni gerekirken bir de böyle cesaretlendirmeyin... " diyerek tepki gösterdi...
Can Yaman, kendisine "Gerçekten siz bu dünyadan mısınız?" diyen İspanyol kadına "Gel arka odaya göstereyim" demişti...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle