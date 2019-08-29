Can Yaman saatlerce tek başına etrafı izlerdi
Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Melis Buse Betkayan, 2. Sayfa programına konuk oldu.
Betkayan, son günlerde adından sıkça söz ettiren Can Yaman için şunları söyledi; Eskiden Kuruçeşme’de bir kulübe gidiyorduk. O zaman Can’da kulüpte tek başına elinde bir bardakla saatlerce duruyor, etrafını izliyordu. Bize bakıyordu. Hiç kimseyle konuşmuyordu. Biz o zaman ‘tatlı çocuk’ falan diyorduk ama bu Can’la o Can’ın alakası yok. Şimdi çok değişmiş’ dedi.
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