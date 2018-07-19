Can Yaman kimdir kaç yaşında? Hayatını anlattı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.07.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Can Yaman kimdir kaç yaşında? Hayatını anlattı

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Can Yaman kimdir kaç yaşında? Hayatını anlattı

Can Yaman, dizi ve sinema projelerinde dikkat çeken karakterleri ile vatandaşların araştırdığı isimler arasında yer almaya başlandı. Erkenci Kuş, Dolunay ve İnadına Aşk gibi önemli projelerde boy gösteren Can Yaman, fiziği ve oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Hukuk Fakültesi mezunu olan yakışıklı isim, aynı zamanda bu görevini de icra ediyor. İşte, Can Yaman kimdir kaç yaşında sorusunun cevabı ve merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik ve Dolunay projelerinde yer alan Can Yaman, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Can Yaman, liseyi İtalyan Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünde alarak 2012 yılında mezun olmuştur. İşte, Can Yaman'ın muhabirimiz Hakan Gence'ye verdiği ropörtajdan detaylar

* Ülkenin en seksi erkeklerinden biri olarak görülmek ne hissettiriyor?

- Sabahları, “Ne kadar yakışıklıyım” diye uyanmıyorum. Allah böyle yaratmış, bununla barışmak gerek. Ben ünlü olduktan sonra bir anda insanlar bana bakmaya başlasaydı, “Aa ben ne oldum” diyebilirdim. Ama bunun öncesi de var.

* Hep mi ilgi görürdünüz?

- Ukalaca algılama ama çocukluğumdan beri hep okulun en yakışıklısıydım. Bana her zaman ilgi vardı. Bir şeyler yeni başlamadı yani, sadece arttı.

* Bu durumdan hiç çektiniz mi?

- Erkek arkadaşlarım dışarıya çıktığımızda “Senin yanında durmayalım, ekmeğimizle oynuyorsun” der. Bir yandan kendi çevrenizdeki dedikodu ağı çok çalışıyor. Hakkınızda olmayan hikâyeler uyduruluyor.

Robot değil, sağlıklı bir erkeğim

* Türkiye’nin ‘yeni en seksisi’ olarak hayatınızda seksin yeri ne?

- Cinsel enerjisi olmayan biri çok mutsuzdur. Bu konu benim için bütün sağlıklı insanlar kadar önemli. Devamını merak edenler; Akrep burcuyum, bu burcun özelliklerine bakabilirler.

* Çapkın mısınız?

- Birilerine bakıp yanına giderek konuşmak gibi bir tavrım hiç olmadı. Bir ortama girdiğimde kadınlar onlara bakıyorum sanmasın, yanlış anlamasınlar diye ateş isteyenlerin bile yüzüne bakmadan çakmağı uzatırım. Buna rağmen, bir gün mekânda bir kız gelip “Niçin hepimize sırtını dönüyorsun? Bu daha çok hoşumuza gidiyor” dedi.

* Peki, nasıl ilişki kuruyorsunuz?

- İlişkilerim hep doğal akışında başladı. Tesadüfen tanışıp birbirimizi beğendik. Bu noktada çok sağlıklıyım.

* Nasıl bir kadın sizi etkiler?

- Fiziksel özellik söyleyemem. İfadesı, aurası, tılsımı olan, asil görünümlü ve ruhlu, espri anlayışına sahip, güldüren ama bunu yaparken maskülen olmayan kadınlar...

* Maço musunuz?

- Centilmen olunması gereken yerde centilmenim, maço olunması gereken yerde maçoyum. Ben biraz her şeyim.

* Şimdi hayatınızda biri var mı?

- Robot değil, sağlıklı bir erkeğim. Hayatımda birinin olması normal. Ama olsa da o kişinin aile yapısını düşünerek bunları konuşmayı doğru bulmuyorum.

* Apolitik misiniz?
- Her şeyle ilgili fikrim var ama politika konuşmayı sevmem. Atatürkçüyüm, belli ilkelerim ve değer yargımlarım var. Hümanistim, iyi bir insan olunması gerektiğine inanıyorum.

* Türkiye ve dünya gündemine dair fikirleriniz neler?
- Hukuk fakültesi boyunca arkadaşlarımızla sohbetlerimiz, hep sorunları çözmek üzerineydi. Ama Türkiye öyle bir ülke ki her gün yeni bir sorun var. Birçok sorun da sizi aşıyor. Ben de bir şeyleri fark edip sonu olmadığı için konuşmaz hale geldim.

* Bir hukuk büronuz var değil mi? Günümüzde hukukla uğraşmak zor mu?
- Çok zor. Ortağım Burak, çok komik bir çocuktur ama buradaki sıkıntılar öyle birinin bile karakterini değiştirecek
noktaya getirdi.

* Çözüm?
- Politika, eğitim, futbol, hukuk, tıp... Hepsinin özünde insan var. Medeniyet denen şey olmadığı sürece, istediğiniz kadar müthiş kanunlar çıkarın, algılayacak beyin ve hukuk kültürü yoksa işimiz iş!

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