Can Yaman kimdir? İşte Can Yaman’ın asıl mesleği
Son dönemin popüler isimlerinden Can Yaman, gerek tarzı gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. En son Erkenci Kuş dizisinin başrolünü üstlenen Can Yaman’ın sadece Türkiye’de değil, İspanya’da da hayranları bir hayli fazla Peki, Can Yaman kimdir? İşte Can Yaman’ın asıl mesleği
Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir. Can Yaman, Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı. Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Can Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun oldu.Avukatlık stajını tamamlamasının ardından kariyer planlarını değiştiren Can Yaman oyunculuk dersleri almaya başladı.
2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya‘nın yaptığı Sinem Kobal’ın da başrolde yer aldığı “Gönül İşleri” adlı dizide canlandırdığı Bedir karakteri ile tanınmaya başladı. 2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı “İnadına Aşk” dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolü paylaşan Can Yaman, “Hangimiz Sevmedik?” Dolunay, Erkenci Kuş gibi yapımlarda da rol aldı. Bir dönem “Hangimiz Sevmedik?” dizisindeki rol arkadaşı Selen Soyder ile yaşadığı kavgayla gündeme gelen Can Yaman, asık çıkışını ise Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.
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