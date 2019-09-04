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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Can Yaman kimdir, hangi dizilerde oynadı?

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Can Yaman kimdir, hangi dizilerde oynadı?

IMDb Starmetre sonuçlarına göre, Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile başrolü üstlenen Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci oldu. Ciddi bir başarı elde eden Can Yaman’ın hayatına dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Can Yaman kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

Liseyi İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun oldu. Fakülteyi birincilikle bitiren Can Yaman’ın oyunculuk kariyeri ise Cüneyt Sayıl‘dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra başladı Aynı zamanda lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton’la ilgileniyor. İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya‘nın yaptığı “Gönül İşleri” adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen gibi usta oyuncuların yer aldığı bu dizide Bedir karakterini canlandırdı.

2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı “İnadına Aşk” dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolde oynadı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker‘in yer aldığı “Hangimiz Sevmedik” adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı. En büyük çıkışını ise Erkenci Kuş dizisiyle yaptı. Bu dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı sık sık aşk dedikodularına karıştı.

 

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