Can Yaman kimdir, hangi dizilerde oynadı?
IMDb Starmetre sonuçlarına göre, Erkenci Kuş dizisinde Demet Özdemir ile başrolü üstlenen Can Yaman, Türk oyuncular içinde birinci oldu. Ciddi bir başarı elde eden Can Yaman’ın hayatına dair bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Can Yaman kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Baba tarafından Arnavut kökenli olan Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde dünyaya geldi. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.
Liseyi İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun oldu. Fakülteyi birincilikle bitiren Can Yaman’ın oyunculuk kariyeri ise Cüneyt Sayıl‘dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra başladı Aynı zamanda lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton’la ilgileniyor. İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya‘nın yaptığı “Gönül İşleri” adlı dizinin kadrosunda yer aldı. Kadrosunda Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen gibi usta oyuncuların yer aldığı bu dizide Bedir karakterini canlandırdı.
2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav‘ın yaptığı “İnadına Aşk” dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolde oynadı.
2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker‘in yer aldığı “Hangimiz Sevmedik” adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı. En büyük çıkışını ise Erkenci Kuş dizisiyle yaptı. Bu dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile adı sık sık aşk dedikodularına karıştı.
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