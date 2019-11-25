Can Yaman, İspanya'da izdihama neden olmuştu... O iddialar yeniden gündemde!
Dün İspanya'nın Madrid şehrine giden Can Yaman, havaalanında izdihama neden oldu.
Hayranları Can Yaman'ı görebilmek için havaalanına akın etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında bu görüntüler masaya yatırıldı. Havalimanında kalabalık arasında bulunan bir kişinin karşılamaya gelenleri yönlendirmesi dikkat çekti. Bu görüntüler karşılamaya gelenlerin cast ajansı tarafından getirildiğ’ iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.
Fotoğraf: BACKGRID U.K
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle