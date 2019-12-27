Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:16,
Can Yaman günler sonra ortaya çıktı
Yaptığı libido açıklaması ile eleştiri oklarının hedefi olan Can Yaman, yapıcı Faruk Turgut'un talimatı ile İstanbul'dan uzaklaşmış ve Brezilya'ya gitmişti.
Yaman, günler sonra İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden oyuncu sorulara karşılık "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.
Can Yaman 6 Ocak'tan vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak.
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