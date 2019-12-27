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Haber Giriş: 27.12.2019 - 12:16,Son Güncelleme:/

Can Yaman günler sonra ortaya çıktı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Can Yaman günler sonra ortaya çıktı

Yaptığı libido açıklaması ile eleştiri oklarının hedefi olan Can Yaman, yapıcı Faruk Turgut'un talimatı ile İstanbul'dan uzaklaşmış ve Brezilya'ya gitmişti.

Yaman,  günler sonra İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

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Can Yamanın sözleri ünlüler dünyasını karıştırdı: Libido meselesi
Can Yaman'ın sözleri ünlüler dünyasını karıştırdı: Libido meselesi!

Yeni yıl tatili için Bükreş'e giden oyuncu sorulara karşılık "Bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar" dedi.

 Can Yaman 6 Ocak'tan vatani görevini yapmak üzere birliğine teslim olacak.

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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