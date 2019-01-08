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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Can Nergis kimdir? Can Nergis'in biyografisi

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Can Nergis kimdir? Can Nergis'in biyografisi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde de bir dönem rol alan Can Nergis, basında yer alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. Can Nergis'in kim olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, ünlü isim hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Can Nergis kimdir?

Diziseverlerin yakından tanıdığı Can Nergis son olarak 'Börü' dizisindeki rolü ile hatırlanıyor. Oyunculuktan önce modellik yapan Can Nergis, uzun yıllar Uzak Doğu ülkelerinde yaşadı. İşte, son dönemin popüler isimlerinden Can Nergis hakkında detaylar...

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.

ROL ALDIĞI PROJELER

2011 -  Herşeye Rağmen (Mehmet Demir)

2012 - Dila Hanım (İhsan)

2014 -  Paşa Gönlüm  (Fikret)

2014 - 2015 Maral: En Güzel Hikayem    (Yiğit)

2014 - 2015 Arka Sokaklar (Onur)

2016 - Tatlı İntikam (Tolga)

2016 - 2017 Anne (Ali Arhan)   

2018 -  Börü (Tolga Erlik)

 

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