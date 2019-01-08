Can Nergis kimdir? Can Nergis'in biyografisi
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde de bir dönem rol alan Can Nergis, basında yer alan haberlerin ardından gündem olmaya devam ediyor. Can Nergis'in kim olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, ünlü isim hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Can Nergis kimdir?
Diziseverlerin yakından tanıdığı Can Nergis son olarak 'Börü' dizisindeki rolü ile hatırlanıyor. Oyunculuktan önce modellik yapan Can Nergis, uzun yıllar Uzak Doğu ülkelerinde yaşadı. İşte, son dönemin popüler isimlerinden Can Nergis hakkında detaylar...
Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.
Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.
2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.
ROL ALDIĞI PROJELER
2011 - Herşeye Rağmen (Mehmet Demir)
2012 - Dila Hanım (İhsan)
2014 - Paşa Gönlüm (Fikret)
2014 - 2015 Maral: En Güzel Hikayem (Yiğit)
2014 - 2015 Arka Sokaklar (Onur)
2016 - Tatlı İntikam (Tolga)
2016 - 2017 Anne (Ali Arhan)
2018 - Börü (Tolga Erlik)
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