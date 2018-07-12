Can Bonomo ve Öykü Karayel evlendi
Şarkıcı Can Bonomo iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Öykü Karayel ile dün akşam Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen nikahla dünya evine girdi.
150 kişinin katıldığı törende Can Bonomo’nun nikah şahitleri menajeri Ece Çelebioğlu Yeşilbaş, prodüktörü ve yakın arkadaşı Can Saban, çocukluk arkadaşı Cem Cavez ve arkadaşı Ferhat Zamanpur olurken, Öykü Karayel’in nikah şahitliğini ise yakın arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin yaptı. Çift, cumartesi günü Çeşme Ayayorgi koyunda parti düzenleyecek.
DAVETLİLERE SOSYAL MEDYA YASAĞI
Düğün davetiyelerini sosyal medya aracılığıyla gönderen ünlü çift misafirlere "Düğün gecesi çektiğiniz fotoğrafları lütfen sosyal medyada kullanmayın" ricasında bulundu.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle