Can Bonomo ölümden döndü
Şarkıcı Can Bonomo, öğle saatlerinde motosiklet kazası geçirdi.
Etiler Set Kebap yakınında seyir halindeyken, önündeki aracın sürücüsünün durup aniden kapıyı açması üzerine motosikletiyle kapıya çarpan ve yola savrulan ünlü müzisyenin kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık olduğu öğrenildi.
Hastanedeki tetkikler sonucu 1 ay zorunlu istirahat verilen Bonomo’nun ekim konserleri ileri bir tarihe ertelendi.
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