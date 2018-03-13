Can Bonomo kimdir, kaç yaşında?

Ressam olan annesini genç yaşta kaybeden Can Bonomo, 24 Mayıs 1987 de İzmir'de dünyaya geldi. Ailesinin kökeni; Osmanlı Sultanı Sultan II Beyazıd tarafından, 1492 yılında İspanya’dan İzmir ve Selanik’e yerleştirilen yahudilerdendir. Büyüdüğü evde sanat olduğunu ifade eden ve annesi sayesinde şiir öğrendiğini ifade eden Can Bonomo, dokuz yaşında gitar çalmaya başladı. Ortaokul ve lise boyunca sürdürdüğü müzik çalışmalarına İstanbul’da devam etti. Bilgi Üniversitesi’nde sinema-televizyonculuk bölümünde okudu.17 yaşında İzmir’den İstanbul’a taşınan Can Bonomo, müzik dünyasına ses prodüksiyonculuğu yaparak atıldı.
Can Bonomo, Bilgi Üniversitesi'nde Sinema-Televizyon Bölümü'nde okudu. Üniversite yıllarında Radyo Klas, Number One FM ve Radio N101'de radyoculuk yapan Can Bonomo, daha sonra, televizyona geçerek Number One TV ve MTV'de televizyon programları hazırladı. Televizyonculuk kariyeri süresince çeşitli reklamlarda rol aldı.
Lise ve üniversite yıllarında amatör müzik gruplarıyla İzmir ve İstanbul'da birçok konserler verdi. Yaklaşık iki yıllık çalışmanın sonucunda Ocak 2011'de Can Saban’ın yapımcılığı ile ilk albümü “Meczup”u yayınladı. “Meczup”un biri hariç tüm parçalarının söz ve bestesi Can Bonomo imzasını taşıyor. Albüm kapağındaki albümün artwork'leri bizzat Can Bonomo'ya ait.
Müzikal yolculuğu boyunca The Shins, Wax Poetic, The Kinks, The Libertines ve The Beatles'dan etkilenen ve esinlenen Can Bonomo, Alaturka nağmelerden indie (kendi deneysel müzik ) melodilere gezinen müziğini ‘İstanbul Müziği’olarak tanımlıyor.
Can Bonomo çalışmadığı zamanlarda arkadaşlarıyla stüdyoda doğaçlama müzik yaparak zaman geçirdiğini söylüyor. Bonomo gerçek soyadı. Latince iyi adam demek. Sanatın hemen her dalına ilgi duyan Can Bonomo, müziğin yanı sıra illüstrasyon yapmaya ve fotoğraf çekmeye bayılıyor!
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