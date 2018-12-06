Çamur banyosu hasta etti
Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Mucize 2: Aşk” filminin setinden yeni görüntüler geldi. O karelerden birinde tüm kadro çamur banyosunda görülüyor.
Sette zor anlar
“Mucize 2: Aşk” filmi, ilginç set görüntüleriyle merak uyandırmaya devam ediyor. Onlardan biri de çamur banyosu sahnesi oldu. Kameraya eğlenceli şekilde yansısa da o sahne Mert Turak, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Sinan Çalışkanoğlu, Deniz Oral, Erol Aksoy ve Meray Ülgen’e zor anlar yaşattı.
Çekimlere ara verildi
Foça’da ekim ayında gerçekleşen ve gün boyu süren çekim öncesi oyuncular teknik ekip tarafından çamura bulandı. Ardından hepsi de senaryo gereği denize girip çamurdan arındı. Çekimin hemen sonrasında Erdal Özyağcılar ve Fikret Kuşkan hastalandı. Mahsun Kırmızıgül sete iki gün ara vermek zorunda kaldı.
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