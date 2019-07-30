Camilla Parker Bowles kimdir?
Prens Charles ile 34 yıllık sevgili kaldıktan sonra kraliyete girmeyi başaran Camilla Parker Bowles'ın hayatı zaman zaman gündeme geliyor. Prens Charles’ın henüz Prenses Diana ile evliyken, şimdik eşi Camilla Parker Bowles’la birlikte Türkiye’de yaptığı tatil görüntüleri yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Peki, Camilla Parker Bowles kimdir?
Camilla Rosemary asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles, Birleşik Krallık Kraliçesi olan II. Elizabeth'in gelini ve Galler Prensi olan Charles Mountbatten-Windsor'ın ikinci eşidir.
Camilla Parker, Charles Mountbatten-Windsor ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana Spencer ile Charles Mountbatten-Windsor ayrılığı bu aşka bağlanmıştır. Diana Spencer'in ölümünün ardından ileride Kral olacak olan Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlenmiştir. Genellikle Cornwall Düşesi ve İskoçya'da Rothesay Düşesi unvanı taşır. Düşes, Galler Prensinin Kral olmasıyla Kraliçe olarak değil Prenses Konsort olarak anılacaktır. Nedeni ise Prensin ikinci evliliği olduğundandır.
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