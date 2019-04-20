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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Çalışarak ölmek istiyorum'

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'Çalışarak ölmek istiyorum'

92 yaşındaki usta oyuncu Eşref Kolçak, Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Mesleğine olan aşkını anlatan Eşref Kolçak, “Ben yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorum” dedi.

YEŞİLÇAM’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, Hülya Koçyiğit’in TRT2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. Bursa’da tedavi gördüğü hastaneden doktor kontrolüyle çıkıp programa katılan Kolçak, Koçyiğit ile sohbetinde duygusal anlar yaşadı. 130’un üzerinde filmi olan, geçmişten bugüne sinema hayatında yaşadıklarından bahseden Eşref Kolçak, “Bizim insanımız seyrettiği filmde kendinden bir parça görmezse zevk almaz, biz çok gerçekçi filmler yapıyorduk. Hiçbir zaman tek tip oynamadık, çeşitli karakterlere hayat verdik. Biz bizim insanlarımızı canlandırdık” dedi. Mesleğine olan tutkusundan bahseden Kolçak, yatarak değil çalışarak ölmek istediğini belirtti: “Fikret Hakan bir röportajında bizi çalıştırmayarak bizi öldürüyorsunuz dedi ve 15 gün sonra öldü. Ben yatakta değil, çalışarak ölmek istiyorum.”

MEZAR TAŞIM HAZIR

Eşi Özcan Kolçak’la büyük bir aşk yaşadığını söyleyen Eşref Kolçak eşinin yanına kendi mezarını yaptırdığını söyledi. Kolçak, “Eşimin yanına kendi mezarımı yaptırdım, oğlumu da annesinin koynuna verdim. Hanımın mezar taşına evimin hanımı, çocuğumun anası, benim kadınım diye yazdırdım. Kendi mezar taşıma ise ‘Sinema gelecek kuşaklara yazılmış canlı mektuplardır’ yazdırdım” dedi.

İki sene balıkçılık yaptım

m Şöhret sayıldığı dönemde Kasımpaşa’da bir arkadaşının teşvikiyle sandal alıp balıkçılık yaptığını anlatan Eşref Kolçak “O iki senede balıkçılıktan kazandığım para, sinemadan daha çoktu. Tek başıma Haliç’te iki köprü arasında 170 çift palamut yakaladım. İki senenin ardından sinema aşkım ağır bastı, tekrar setlere
döndüm” dedi.

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