'Çaldığını ver affedeyim!'
Yapımcı ve yönetmen Gani Müjde’nin Kağıthane’deki beş katlı binasına hırsız girdi, boş dairelerdeki kombi ve bataryaları çaldı. Müjde, yakalanıp cezaevine konulan hırsıza “Eğer 4.500 liralık zararımı iade ederse onu affederim’ dedi.
PARMAK İZİ YAKALATTI
Gani Müjde, Kağıthane'de beş katlı bina yaptırdı. Henüz kimseye kiraya verilmeyen binaya geçtiğimiz aylarda hırsız girdi. Binadaki kombilerden musluk bataryalarına pek çok demirbaş eşya çalındı. İnceleme yapan polis, parmak izinden kısa sürede hırsızı yakaladı ve cezaevine gönderdi.
'PİŞMANIM' DEDİ
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılığa ifade veren F.K., suçunu kabul etti. Hakkında hırsızlık suçundan dava açılan F.K., geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı, "Pişmanım" dedi. Gani Müjde ise "4.500 liramı ödesin affedeyim" dedi. F.K. serbest kaldı.
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