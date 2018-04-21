Çakallarla Dans 5 geliyor!
Murat Şeker, “Çakallarla Dans” serisinin 5’inci filmini çekmeye hazırlanıyor.
Ünlü yönetmen, temmuz ayında “motor” diyecek:
“Seyirci kitlemizden serinin devam etmesi yönünde bir baskı var. Biz de her 2 yılda bir olduğu gibi yine bir araya geliyoruz. Birbirimizi özlemiştik. Senaryo okumalarına başlandı, çekimlere de 10 Temmuz’da başlayacağız.” Başrollerini yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Murat Akkoyunlu, Timur Acar ve Didem Balçın’ın paylaşacağı “Çakallarla Dans 5”te kahramanlarımız bu kez hakim karşısına çıkacak. Hakim, ekibi tek bir şartla tahliye edecek: “Birbirlerine 100 metreden fazla yaklaşmayacaksınız!”
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