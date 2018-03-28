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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
28.03.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Çağla Şıkel'den 'vergi kaçırma' açıklaması

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Çağla Şıkel'den 'vergi kaçırma' açıklaması

Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel’den şikayetçi oldu. Çağla Şıkel’in 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor.

 Bu gelişme üzerine Çağla Şıkel bir açıklama yaparak, muhasebecisini suçladı:

Değerli basın mensubu,

Bu gün basında çıkan ve sahte belge kullanma yoluyla vergi kaçırdığıma ilişkin haberle üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılması zarureti doğmuştur.

Ben bu güne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellefim. Ancak eski muhasebecim Erdal DOĞAN haberim olmaksızın tarafıma düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadı ile defterlerime bazı faturaları kaydetmiştir. Benim bundan ancak vergi idaresinin uyarısı üzerine haberim olmuştur. Muhasebecimin fiili işlediği ve vergi farkını zimmetine geçirdiği Vergi Müfettişleri tarafından da İnceleme Raporları ile tespit olunmuş ve bu durum karşısında tarafımdan kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.
Defterlerimde yapılan incelemelerde, muhasebecinin yaptığı bu fiil dışında hiçbir usulsüzlüğe veya eksik vergi bildirimine rastlanılmamıştır.

Ancak benim mükellef olmam dolayısıyla usul hukuku gereği cezalı vergi tarhiyatları bana yapılmış ve ceza davası benim aleyhime açılmıştır. Cezalı vergi tarhiyatları aleyhine İstanbul Vergi Mahkemeleri nezdinde Avukatlarım tarafından iptal davaları açılmıştır. Ceza davasında ise gerekli savunma Avukatlarım tarafından yapılacaktır. Vergi Usul Kanununa göre ancak fiili işleyen cezalandırılabilir. Bu fiil de benim bilgim dışında işlenmiştir ve tarafımdan suç işleme kasdı bulunmamaktadır. Bu nedenle ceza davasının da beraatle sonuçlanacağı inancındayım. Zaten adalet sistemimizde suç işleme kası olmayan ve bir suç işlendiğinden haberi bile olmayan bir kişinin cezalandırılması düşünülemez. Bu nedenle vicdanen rahatım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafıma düşecek vergi borçlarının eksiksiz ve zamanında yerine getirileceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Gerek vergi gerek ceza davalarındaki gelişmeler siz basın mensuplarına ayrıca duyurulacaktır.

Saygılarımla,

Çağla ŞIKEL

 

 

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