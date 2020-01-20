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Haber Giriş: 20.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Çağla Şıkel: Podyum öncesi dua ederim

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Çağla Şıkel: Podyum öncesi dua ederim

Çağla Şıkel önceki gün İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Le Show İstanbul Deri ve Moda Fuarı”nda podyuma çıktı.

Ünlü model, fuarın ilk günü çıktığı Hakan Akkaya defilesinde yere düşen dekordan şans eseri kurtulmuştu. Şıkel, bu yöndeki sorulara, “O sırada hiç arkama bakmadım. Fuar alanı yıkılmadıyla sorun yok” yanıtını verdi. Şıkel, her defile öncesi podyuma çıkmadan önce mutlaka 10 dakika dua ettiğini sözlerine ekledi.  

Podyumda talihsiz kaza... Çağla Şıkel ucuz atlattıÇağla Şıkel'in podyuma çıkmasına dakikalar kala, dekorda kullanılan demir profil yere düştü. Şıkel şans eseri zarar görmedi.
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Çağla Şıkel: Podyum öncesi dua ederim

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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