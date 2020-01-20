Haber Giriş: 20.01.2020 - 08:00,
Çağla Şıkel: Podyum öncesi dua ederim
Çağla Şıkel önceki gün İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Le Show İstanbul Deri ve Moda Fuarı”nda podyuma çıktı.
Ünlü model, fuarın ilk günü çıktığı Hakan Akkaya defilesinde yere düşen dekordan şans eseri kurtulmuştu. Şıkel, bu yöndeki sorulara, “O sırada hiç arkama bakmadım. Fuar alanı yıkılmadıyla sorun yok” yanıtını verdi. Şıkel, her defile öncesi podyuma çıkmadan önce mutlaka 10 dakika dua ettiğini sözlerine ekledi.
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