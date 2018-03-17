 Çağla Şıkel: O konuyu kapatalım

Geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren model Çağla Şıkel, olayla ilgili sorulara “Arkadaşlar bu konuyu kapatmak istiyorum. Çocuklarım çok korktu. Ben de güvenliği biraz daha yükselttim hatta abarttım” dedi.

Ünlü manken maddi olarak çok fazla zararın olmadığını da sözlerine ekledi.