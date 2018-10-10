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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Çağla Şikel affetmedi

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Çağla Şikel affetmedi

ÜNLÜ manken Çağla Şikel, yaz tatilinde çekilen mayolu fotoğraflarının gazete ve televizyon kanallarında haber olarak yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret ve küfür edip, tehdit savuran 12 Instagram kullanıcısını savcılığa şikayet etti. Şikayet dilekçesinde hakaret içeren yorumları çocuklarının da okuduğunu vurgulayan Şikel, "Anneleri hakkında yapılan çirkin yorum, hakaret ve küfürler çocuklarımın psikolojisini son derece kötü etkiledi" dedi.

12 HESAPTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikel, avukatı Büçkün Atik aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçesinde yaz tatilini çocuklarıyla geçirdiği sırada mayolu olarak çekilen fotoğraflarının haber olduğunu belirterek, söz konusu fotoğrafının altına Instagram’da çok sayıda olumlu olumsuz eleştiri yapıldığını anlattı. Ancak Ersin K., Süreyya K., Handan L., Döndü E., Işık K., Mahsun Z., Tülay A., Senem E., Havva K., Cemile A., Hamide Y. ve Selda S. adlı Instagram kullanıcılarının hakaret, küfür ve tehdit içerikli yorumlar yazdıklarını kaydetti. 

SUÇUN CEZASINI ADLİ MERCİ VERMELİ" 

"karaakrep111" rumuzuyla yorum yapan Ersin K.’nın kendisine hukuki süreç başlatılacağı yönünde ihtarda bulunulmasının ardından" Ülkemizde hiç kimsenin yüce dinimizden üstün olamayacağı" cümlesiyle sonlanan mesajlar yazmaya devam ettiğini kaydeden Çağla Şikel, dilekçesinde "Adli merciler, işlenen suçların dinimiz kullanılarak ört bas edilmeye çalışılmasına izin vermemelidir. Bu durum oldukça tehlikeli durumlara sebep olabilir. Yasada suç olan hareket suçtur. Ve cezası da adli merci tarafından verilmelidir" dedi.

Şikel, "sureyyauymurkaradag" rumuzlu Instagram kullanıcısı Süreyya K.’nın da aynı yöndeki ihtar üzerine kendisini, bir belediye başkanının adıyla tehdit ettiğini öne sürdü. 

ÇOCUKLARIM DA OKUYOR

Hakaret içeren yorumların çocuklarıyla olan fotoğrafların altına yazıldığını ifade eden Çağla Şikel, Yeni nesil çocuklar, sosyal medya hesaplarını çok kolay kullanabiliyor. Anneleri hakkında yapılan çirkin yorum, hakaret ve küfürler çocuklarımın psikolojisini son derece kötü etkiledi" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikel, İstanbul Bilişim Suçlar Savcılığı’na verdiği dilekçesinde yer alan 12 ismin cezalandırılmasını istedi. Savcılık soruşturma başlattı. 

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