Çağla Kubat:Işıltılı dünyanın bir parçası olamadım

◊ Türkiye’de sörf denilince akla ilk gelen isimlerdensiniz. Bu spor hayatınızı nasıl değiştirdi?

- Bu spor sayesinde ailemi kurdum diyebilirim. Çünkü eşimle Dünya Windsurf Turu için bulunduğum Kore’de, 2009 yılında tanıştım. O yıllarda Hawaii’de yaşayan ve bu organizasyonun başkanı olan Jimmy Diaz ile bugün 5 yaşında bir kızım, birlikte kurduğumuz akademimiz ve mutlu bir yaşantımız var.

◊ Miss Turkey yarışmasında dereceye girip Kainat Güzelliği yarışmasında ülkemizi temsil ettiniz. Daha sonra ise oyunculuk geldi. Fakat ilk gözağrınız olan sörften hiçbir zaman kopmadınız. Işıltılı dünyadan vazgeçmek zor derler, bu sizi etkilemedi mi?

- Çok uzun yıllar televizyonda yaptığım çok keyifli işlerle windsurf yarışçılığını birlikte sürdürmeyi başardım. Yıllarca televizyon programlarında sunuculuk yapmanın sonrasında üç başarılı projede oyunculuk yaptım. Akademiyi açtığım yıla kadar birlikte çalıştığım kanal yöneticilerinin, dizi yapımcılarının ve oyuncu arkadaşlarımın anlayışı ve desteği, kendi yoğun çalışma bilincimle bunu başardım. Akademi işletmeye ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirmeye başladıktan sonra televizyona ara verdim. Bu süreçte Selin’in de dünyaya gelmesi ve ona daha verimli vakit ayırma isteğim bu kararda etkili oldu. Benim yaşantım hep bir sporcu disiplinindeydi. Kendimi ışıltılı dünyanın tam olarak bir parçası olarak hissedemedim. O yüzden vazgeçtim de diyemem. Dizi oyunculuğu belli bir süredir yapmıyorum ama hâlâ organizasyonlarda sunuculuk yapıyorum ve marka ortaklıklarım oluyor.

◊ Yeniden oyunculuk yapmak ister misiniz?

- Ben hiç oyunculuk yapmayı düşünmediğim yıllarda çok keyifli projelerden teklif aldım ve severek kabul ettim. Çok çalışkan bir yapım var ve birden fazla işi bir arada götürmeyi başarabiliyorum. Ama uzun vadeli planlar yapmıyorum. Akademide 8’inci yılımda çok güçlü bir ekip oluştu. Beni heyecanlandıran bir teklif gelirse yeniden oyunculuk ya da televizyon programı yapabilir, aralıklı olarak akademiyi uzaktan kontrol edebilirim. Bununla ilgili bir arayışım ya da planım yok. Çünkü Alaçatı’daki yaşantımı ve işimi çok seviyorum.



BOŞ DURUNCA

MUTSUZ OLURUM

◊ Eğitim hayatınızda da çok başarılıymışsınız. Yaptığınız her işte bu kadar hırslı mısınız?

- Maalesef biraz fazla hırslıyım. Boş durduğum zaman mutlu olamayan bir yapım var ki bu durum beni korkutmuyor değil! Hırsım etrafıma zarar vermiyor, sadece kendimi fazlasıyla yoruyorum.

◊ 1-6 Eylül arasında Çeşme Alaçatı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Şampiyonası burada yapılacak. Çalışmalar nasıl gidiyor?

- Bu organizasyon için çok uzun zamandır çalışıyoruz. PWA Dünya Turu’nun bir ayağı 2016 yılına kadar 10 yıl boyunca ülkemizde Alaçatı’da gerçekleşmişti. Son yıllarda ana sponsorun çekilmesiyle Alaçatı’da bu önemli etkinlik gerçekleşemiyor ve biz bu yıl Alaçatı Wind Fest adı altında Windsurf Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmayı, önümüzdeki yıl bunu büyüterek PWA’i tekrar getirmeyi hedefliyoruz. Çocuk, Genç ve Master kategorilerinde Türkiye’de çok başarılı sporcular var ve çok iyi dereceler geleceğini tahmin ediyorum.

◊ Zaman zaman farklı sosyal sorumluluk porjelerinde de yer aldınız. Yakın zamanda yeni bir proje var mı?

- Sosyal sorumluluk benim için çok önemli. Bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Koruncuk Sörf Festivali’nde yine sporcu çocuklar kendileri kadar avantajlı koşullarla dünyaya gelmeyen koruncuklar için yarışacak ve Urla’da yeni açılışı yapılan Koruncukköy’e destek verecekler.

◊ Kızınız Selin’in sörfle arası nasıl? Onun da spora yönelmesini ister misiniz?

- Selin bana aşkın başka bir boyutunu yaşatmaya devam ediyor. Onunla çok ama çok mutluyum. Spor yapmaya başladı. Yüzme, tekvando, bale ve sörf dersleri alıyor. Hepsini çok seviyor.





İŞLE AŞKI KARIŞTIRMIYORUZ

◊ Alaçatı’daki sörf okulunuzu eşinizle birlikte yönetiyorsunuz. İş ve aşkı birlikte yürütmek zor derler. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

- İş ve aşkı birlikte yürütmeyi biz iyi başarıyoruz. Ben okulun muhasebe, resepsiyon, müşterilerle ilişkiler, yemek ve kafe ayaklarını yönetiyorum. Bununla ilgili tüm personel benimle çalışıyor. Jimmy eğitmenlerin başında ve ekipman ile ilgili teknik her türlü işi yapıyor. Çocuk kamp programımızı yakın arkadaşım Talat Aşıkoğlu ile ortak yürütüyoruz.