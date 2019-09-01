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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Çağla Kubat:Işıltılı dünyanın bir parçası olamadım

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Çağla Kubat:Işıltılı dünyanın bir parçası olamadım

Modellik, oyunculuk derken kariyerine spor alanında yön çizmeye karar veren Çağla Kubat, iş ve aile yaşamıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Vaktinin çoğunu Alaçatı’da eşiyle kurduğu sörf okulunda geçiren Kubat, sanat dünyası için “Hiçbir zaman o ışıltılı dünyanın bir parçası olamadım” dedi.

◊ Türkiye’de sörf denilince akla ilk gelen isimlerdensiniz. Bu spor hayatınızı nasıl değiştirdi?
- Bu spor sayesinde ailemi kurdum diyebilirim. Çünkü eşimle Dünya Windsurf Turu için bulunduğum Kore’de, 2009 yılında tanıştım. O yıllarda Hawaii’de yaşayan ve bu organizasyonun başkanı olan Jimmy Diaz ile bugün 5 yaşında bir kızım, birlikte kurduğumuz akademimiz ve mutlu bir yaşantımız var.
Miss Turkey yarışmasında dereceye girip Kainat Güzelliği yarışmasında ülkemizi temsil ettiniz. Daha sonra ise oyunculuk geldi. Fakat ilk gözağrınız olan sörften hiçbir zaman kopmadınız. Işıltılı dünyadan vazgeçmek zor derler, bu sizi etkilemedi mi?
- Çok uzun yıllar televizyonda yaptığım çok keyifli işlerle windsurf yarışçılığını birlikte sürdürmeyi başardım. Yıllarca televizyon programlarında sunuculuk yapmanın sonrasında üç başarılı projede oyunculuk yaptım. Akademiyi açtığım yıla kadar birlikte çalıştığım kanal yöneticilerinin, dizi yapımcılarının ve oyuncu arkadaşlarımın anlayışı ve desteği, kendi yoğun çalışma bilincimle bunu başardım. Akademi işletmeye ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirmeye başladıktan sonra televizyona ara verdim. Bu süreçte Selin’in de dünyaya gelmesi ve ona daha verimli vakit ayırma isteğim bu kararda etkili oldu. Benim yaşantım hep bir sporcu disiplinindeydi. Kendimi ışıltılı dünyanın tam olarak bir parçası olarak hissedemedim. O yüzden vazgeçtim de diyemem. Dizi oyunculuğu belli bir süredir yapmıyorum ama hâlâ organizasyonlarda sunuculuk yapıyorum ve marka ortaklıklarım oluyor.
◊ Yeniden oyunculuk yapmak ister misiniz?
- Ben hiç oyunculuk yapmayı düşünmediğim yıllarda çok keyifli projelerden teklif aldım ve severek kabul ettim. Çok çalışkan bir yapım var ve birden fazla işi bir arada götürmeyi başarabiliyorum. Ama uzun vadeli planlar yapmıyorum. Akademide 8’inci yılımda çok güçlü bir ekip oluştu. Beni heyecanlandıran bir teklif gelirse yeniden oyunculuk ya da televizyon programı yapabilir, aralıklı olarak akademiyi uzaktan kontrol edebilirim. Bununla ilgili bir arayışım ya da planım yok. Çünkü Alaçatı’daki yaşantımı ve işimi çok seviyorum.

Çağla Kubat:Işıltılı dünyanın bir parçası olamadım

BOŞ DURUNCA
MUTSUZ OLURUM
◊ Eğitim hayatınızda da çok başarılıymışsınız. Yaptığınız her işte bu kadar hırslı mısınız?
- Maalesef biraz fazla hırslıyım. Boş durduğum zaman mutlu olamayan bir yapım var ki bu durum beni korkutmuyor değil! Hırsım etrafıma zarar vermiyor, sadece kendimi fazlasıyla yoruyorum.
◊ 1-6 Eylül arasında Çeşme Alaçatı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Şampiyonası burada yapılacak. Çalışmalar nasıl gidiyor?
- Bu organizasyon için çok uzun zamandır çalışıyoruz. PWA Dünya Turu’nun bir ayağı 2016 yılına kadar 10 yıl boyunca ülkemizde Alaçatı’da gerçekleşmişti. Son yıllarda ana sponsorun çekilmesiyle Alaçatı’da bu önemli etkinlik gerçekleşemiyor ve biz bu yıl Alaçatı Wind Fest adı altında Windsurf Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapmayı, önümüzdeki yıl bunu büyüterek PWA’i tekrar getirmeyi hedefliyoruz. Çocuk, Genç ve Master kategorilerinde Türkiye’de çok başarılı sporcular var ve çok iyi dereceler geleceğini tahmin ediyorum.
◊ Zaman zaman farklı sosyal sorumluluk porjelerinde de yer aldınız. Yakın zamanda yeni bir proje var mı?
- Sosyal sorumluluk benim için çok önemli. Bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Koruncuk Sörf Festivali’nde yine sporcu çocuklar kendileri kadar avantajlı koşullarla dünyaya gelmeyen koruncuklar için yarışacak ve Urla’da yeni açılışı yapılan Koruncukköy’e destek verecekler.
◊ Kızınız Selin’in sörfle arası nasıl? Onun da spora yönelmesini ister misiniz?
- Selin bana aşkın başka bir boyutunu yaşatmaya devam ediyor. Onunla çok ama çok mutluyum. Spor yapmaya başladı. Yüzme, tekvando, bale ve sörf dersleri alıyor. Hepsini çok seviyor.
Çağla Kubat:Işıltılı dünyanın bir parçası olamadım


İŞLE AŞKI KARIŞTIRMIYORUZ
◊ Alaçatı’daki sörf okulunuzu eşinizle birlikte yönetiyorsunuz. İş ve aşkı birlikte yürütmek zor derler. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
- İş ve aşkı birlikte yürütmeyi biz iyi başarıyoruz. Ben okulun muhasebe, resepsiyon, müşterilerle ilişkiler, yemek ve kafe ayaklarını yönetiyorum. Bununla ilgili tüm personel benimle çalışıyor. Jimmy eğitmenlerin başında ve ekipman ile ilgili teknik her türlü işi yapıyor. Çocuk kamp programımızı yakın arkadaşım Talat Aşıkoğlu ile ortak yürütüyoruz.

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