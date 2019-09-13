Ahmet Kural’ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik kimdir?
Ahmet Kural’ın bir süredir birlikte olduğu Çağla Gizem Çelik ile evlilik hazırlığı yaptığı iddia edildi. Ahmet Kural- Çağla Gizem Çelik çifti geçtiğimiz günlerde bir mekanda görüntülenmişti. Peki, Çağla Gizem Çelik kimdir?
Ahmet Kural ile yaşadığı beraberlikle adını duyuran Çağla Gizem Çelik, 1990 yılında doğdu. Maltepe Üniversitesi’nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Çelik’in avukat olduğu öğrenildi. Üç aydır birlikte olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Çelik çifti arasında 7 yaş var fark.
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