Çağatay Ulusoy’un yeni imajı şoke etti: Saçlarını kazıttı
Çağatay Ulusoy’un son paylaşımı hayranlarını şok etti. İmajını yenileyen Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı. Yakışıklı oyuncu daha önce aldığı kilolarla adından söz ettirmişti. İşte, Çağatay Ulusoy’un kısa sürede onlarca yorum alan yeni imajı
Mayıs ayından beri paylaşım yapmayan Çağatay Ulusoy, son fotoğrafıyla hayranlarını şaşırtmayı başardı. Saçlarını kazıttığı fotoğrafını yorumsuz paylaşan yakışıklı oyuncunun imajını yenileme nedeni merak konusu oldu. ‘Hakan Muhafız’ dizisinde oynayan Çağatay Ulusoy'un 3. sezon nedeniyle imajını değiştirdiği tahmin ediliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle