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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
07.02.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir?

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Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir?

Bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, ilk kez aynı karede poz verdi. İkilinin sosyal medyaya da yayılan fotoğrafları ardından Duygu Sarışın’ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun çeşitli oyunlarında yer aldı. 2011 yapımı Cennetin Sırları dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Duygu Sarışın, asıl çıkışını İçerde ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yakaladı. Sevgilisi Çağatay Ulusoy’un da yer aldığı İçerde’de polis memurunu canlandıran Duygu Sarışın, Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler’de Burcu karakterine hayat verdi.

 

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