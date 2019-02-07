Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir?
Bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, ilk kez aynı karede poz verdi. İkilinin sosyal medyaya da yayılan fotoğrafları ardından Duygu Sarışın’ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın kimdir?
Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü’nde dersler aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu’nun çeşitli oyunlarında yer aldı. 2011 yapımı Cennetin Sırları dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Duygu Sarışın, asıl çıkışını İçerde ve Ufak Tefek Cinayetler dizisinde yakaladı. Sevgilisi Çağatay Ulusoy’un da yer aldığı İçerde’de polis memurunu canlandıran Duygu Sarışın, Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Mert Fırat, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, ve Tansu Biçer gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler’de Burcu karakterine hayat verdi.
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