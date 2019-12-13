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Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aylar sonra yan yana
Uzun süredir birlikte görülmeyen ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın, ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta İzmir'de görüntülendi.
Bir dargın bir barışık ilişkileri olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, İzmir'e gitti. Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin bu anı da sosyal medyaya yansıdı. Ulusoy, pastırma doğrarken, Sarışın da ona yardım ediyordu.
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