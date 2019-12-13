MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÇağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aylar sonra yan yana
GeriMagazin Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aylar sonra yan yana
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
13.12.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aylar sonra yan yana

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aylar sonra yan yana

Uzun süredir birlikte görülmeyen ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın, ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz hafta İzmir'de görüntülendi.

Bir dargın bir barışık ilişkileri olan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın, İzmir'e gitti. Birlikte kahvaltı keyfi yapan ikilinin bu anı da sosyal medyaya yansıdı. Ulusoy, pastırma doğrarken, Sarışın da ona yardım ediyordu.

Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın aylar sonra yan yana

 
   

Honor 9X: Pop-up kameralı amiral telefonu inceledikÇinli teknoloji devi Honor'un ilk pop-up kameralı akıllı telefonu olan Honor 9X, sınırlı sayıda üretilen Benimizim özel kutusuyla birlikte Türkiye'de satışa çıktı; biz de sıcağı sıcağına Teknoloji Kutusu'nda bu telefonu konuk ettik. Honor 9X, teknik özellikleriyle olduğu kadar tasarımıyla da dikkat çeken bir telefon... (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle