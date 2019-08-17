Buz pateni esintisi
Linet, Harbiye Açıkhava sahnesine sezon trendlerini yakalayan bir kostümle çıktı. Peki sonuç neden faul?
İyi yönlerine bakalım: Püsküllü tasarımlar sezon trendi. Mayomsu kostümler de kapanın elinde kalıyor. Bu açıdan büyük bir sorun yok. Püsküllü küpe yerine sade bir takı seçebilirdi; ama yine de sorun değil.
Taşlı çorabı da bu aralar şarkıcılarımız arasında popüler olan JLo esintisi kapsamında değerlendirelim. Buraya kadar iyi.
Asıl sorun: Bot giymek neden? Bacak boyunu kısaltmış. Kıyafete buz pateni kostümü havası vermesi de cabası... Sonra hayaller Beyonce gerçekler buz pateni şampiyonu Tonya Harding...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle