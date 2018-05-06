Büyüklere oyuncaklar
Big Boyz Festival’in 2’ncisi Kemer Country Club’da düzenlendi. “Büyüklere oyuncaklar” konseptiyle düzenlenen festivale ünlü isimler de akın etti.
Hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival, 2’nci kez 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlendi. Kemer Country Club’da “büyüklere oyuncaklar” konseptiyle düzenlenen festivalde konuklar, araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan araçları deneyimledi. Festivalin ilk gününe Tamer Karadağlı, Seda Bakan, Duygu Bal, Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal gibi ünlü isimler katıldı.
Teoman
DJ Burak Yeter ve Teoman, şarkılarıyla etkinliğe renk kattı. Workshop’lara da katılan konuklar, alana özel dizayn edilen alışveriş noktaları, partiler, kick boks gösteri maçları ve motosiklet şovlarına da şahit oldu. Golf ve binicilik eğitimlerinden balta atmaya, paramotor gösterilerine kadar birçok farklı etkinlik de festivalde yer aldı.
Tamer Karadağlı festivale kızı Zeyno ile katıldı.
Doğa Rutkay
Murat Yazıcı
Duygu Bal
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