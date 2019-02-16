Büyük sürpriz: Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi Netflix'te yayınlandı
Küresel medya devi Netflix, akşam saatlerinde büyük bir sürprize imza attı ve 1 Şubat'ta vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini yayınladı.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat'ta vizyona girmişti.
Film sinemaseverler tarafından büyük beğeni alırken, 2 hafta gibi bir sürede 2.5 milyon kişi filmi sinemada izledi.
BÜYÜK SÜRPRİZ
Öte yandan dün akşam saatlerinde büyük bir sürpriz yaşandı.
Küresel medya devi Netflix, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmini yayınladı.
Netflix'ten şu açıklama geldi:
Netflix'te Türk filmi zamanı! Yılın en çok konuşulan yapımlarından Organize İşler Sazan Sarmalı bugünden itibaren Netflix'te.
Türkiye dahil, ABD'den İngiltere'ye, Kanada'dan Danimarka'ya, 190'dan fazla ülkedeki izleyiciler, İstanbul'un altını üstüne getiren üçkağıtçı Asım Noyan ve çetesinin maceralarına tanıklık edecek.
Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan Organize İşler Sazan Sarmalı'nın kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut ve Erdem Baş gibi isimler yer alıyor.
Tabii Netflix'teki yegane Türk filmi Organize İşler Sazan Sarmalı değil. Komediden dramaya yelpaze geniş.
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