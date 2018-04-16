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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriMagazin Gülben Ergen, Seren Serengil'den sonra Erol Köse'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırdı.
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Magazin
DHA
16.04.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Gülben Ergen, Seren Serengil'den sonra Erol Köse'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırdı.

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Gülben Ergen, Seren Serengil'den sonra Erol Köse'ye de koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırdı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Erol Köse'nin bir TV programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldırtan Gülben Ergen, Erol Köse'nin TV programında ve sosyal medya hesaplarında, hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Gülben Ergen'in şikayetini haklı bularak Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verdi. Erol Köse ise bu karara itiraz etti. Üst mahkeme 15 gün sonra kararını açıklayacak.



KÖSE'NİN AVUKATI: YAYINLAR ESKİ TARİHLİ
İstanbul Aile Mahkemesi'nde 13 Nisan'da açılan duruşmaya Gülben Ergen'i avukatı Afra Çelik, Erol Köse'yi de avukatı İsmail Filiz temsil etti. Erol Köse'nin avukatı hakaret içerdiği iddia edilen ve dosyaya sunulan yayınların tarihlerinin belli olmadığını, eski tarihli yayınlar olduğunu ve soyut iddialarla zorlama hapsi verilmesinin istendiğini ileri sürerek iddiaları kabul etmediklerini belirtti.

ERGEN'İN AVUKATI: KORUMA KARARINA RAĞMEN HAKARETLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Gülben Ergen'in avukatı Afra Çelik ise Gülben Ergen'e yürütülen linç kampanyası yürütüldüğünü belirterek, yayın tarihlerinin internetten tespit edilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Yayınların tarihinin koruma kararından sonra olduğunu belirten Afra Çelik, Erol Köse'nin instagram hesabından sürekli yaptığı paylaşımların cezai boyuta ulaştığında, bu paylaşımları kendisinin yapmadığını söylediğini dile getirdi.

KARAR KESİNLEŞİNCE KÖSE CEZAEVİNE GİRECEK
Ergen'in avukatı Çelik, sundukları delilleri doğrultusunda Köse'ye zorlama hapsi verilmesini talep etti. Mahkeme Erol Köse'nin tedbir kararını ihlal ettiğini belirterek 3 gün zorlama hapsi verdi. Karar kesinleşirse Köse 3 gün cezaevinde kalacak.

 

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