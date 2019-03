Büyük ikramiye bana çıksa...

◊ “Öldür Beni Sevgilim” cuma vizyona girdi... Nasıl bir film oldu?

- Seda Bakan: Bence çok güzel oldu... Senaryo ilk geldiği zaman hikayesindeki fikir çok hoşuma gitti. Hepimiz küçüklüğümüzden beri Milli Piyango bana çıksa ne yaparız diye düşünürüz. Senaryoyu okuduğumda işte “büyük ikramiye bana çıktı” dedim. Benim için muhteşem oldu. Hayatım boyunca belki başıma gelmeyecek bir olayı oynama fırsatı buldum. Bir de partner olarak Murat’ın adı geçiyordu...

Murat, çok sempatik ve disiplinli biri. Bu fırsatı kaçıramazdım.

- Murat Boz:

Cengiz, şimdi böyle diyor...

- Seda Bakan:

Cem’den (Yılmaz) sonra kim olur dedim, tabii ki Murat... (Gülüyor)

- Murat Boz: Estağfurullah... Bana senaryo geldiği zaman aslında başka filmler için görüşmeler yapıyordum. Bu teklif gelince önce tereddüt ettim. Çünkü niye iki güzel insan birbirini öldürmeye çalışsın ki diye düşündüm. Senaryoyu okudukça ikna oldum ama beni asıl ikna eden Seda oldu...

◊ Nasıl ikna etti?

- Murat Boz: “Ya ne yapacaksın diğerlerini, gel bizim filme” dedi.

- Seda Bakan: Çünkü Necati (Akpınar) abim, Murat olmazsa filmin çekilmeyeceğini söyledi. Ben de Murat’ın peşine düştüm. (Gülüyor)

- Murat Boz: Seda gibi başarılı ve tecrübeli bir ismin, filmi bu kadar istemesi bana “Burada bir şey var, bir saniye dur” dedirtti. Sonra Necati abilerle toplantılar yaptıkça, senaryoda derine indikçe ikna oldum. İşin öldürme fikri üzerinden dönmediğini, komik bir film çekeceğimizi anladım.

◊ Canlandırdığınız Okan ve Demet nasıl karakterler?

- Seda Bakan: İkisi de çok ilginçler... Ayrı uçlarda tipler olduğu için komedi de oradan çıkıyor. Hikaye de buna hizmet ediyor...

◊ Ne oluyor da bu çift birbirini öldürmeye karar veriyor?

- Seda Bakan: Aslında çok âşıklar ama bir o kadar da birbirlerinden sıkılmışlar...

Büyük ikramiye çıkınca para ile ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve deliriyorlar.... Filmde paranın bu çifti nasıl bozduğunu görüyoruz. Bence bunu izlemek herkesin hoşuna gidecek. Çünkü para, herkesi bozar.

◊ Seni de bozar mı?

- Seda Bakan: Bozar tabii...

◊ Yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi hâlâ ortaya çıkmadı yoksa siz misiniz?

- Seda Bakan: Evet, işte bize çıktı. (Gülüyor) Şaka bir yana sen hiç 70 milyonu bir arada gördün mü Cengiz?

“O Ses Türkiye”de

niye bana dönmedin

◊ Daha önce birlikte bir projede yer aldınız mı?

- Murat Boz: Yok...

- Seda Bakan: İkimiz de Acun’la (Ilıcalı) çalıştık. O zamandan bir merhabalığımız var ama...

- Murat Boz: Ben bir dönem “Yetenek Sizsiniz Türkiye”nin jürisinde de vardım. Ben yokken de Seda jüri üyeliği yapmış.

- Seda Bakan: 2015’te “O Ses Türkiye”nin yılbaşı özel bölümüne katıldım. Ama Murat bana dönmedi. Hatırlıyor musun Murat?

- Murat Boz: Oralara girmesek.

◊ Niye dönmedin? O kadar kötü mü söylüyordu?

- Murat Boz: O kadar silinmiş ki hafızamdan, hatırlamıyorum bile. Gerçekten dönmemiş miydim? (Gülüyor)

- Seda Bakan: Dönmedin...

- Murat Boz: Dönmüşümdür yahu... Evet, şimdi hatırladım... Ben sonradan dönmüştüm ama sen beni seçmemiştin. (Gülüyor)

◊ Olay sana döndü Seda bak...

- Seda Bakan: Evet, Gökhan’ı seçmiştim. Çünkü Gökhan, takımına katılmam için daha fazla ısrar etti.

- Murat Boz: Cengizcim senden rica ediyorum, kayıtları ortaya çıkar...

- Seda Bakan: Sallıyorum, gerçekten hatırlamıyorum.



AVM’deki dönercide

yıldönümü kutlanır mı?

◊ Murat’ın canlandırdığı Okan, 5’inci evlilik yıldönümünde eşini AVM’de dönerciye götürüyor ve hediye olarak da ütü alıyor.

- Seda Bakan: Ne kadar romantik değil mi!

- Murat Boz: Bence çok düşünceli bir hareket.

◊ Orada replik neydi?

- Seda Bakan: Demet, ütü!

- Murat Boz: Neden düşünceli hareket biliyor musun? Çünkü Demet, Okan’dan sürekli ütü istiyordu. O da alıyor işte...

- Seda Bakan: Ama evlilik yıldönümünde daha romantik bir hediye alman gerekmez mi? Mesela çiçek... Ya da çiçekle birlikte ütü alabilirdin...

◊ Adam, dönerin üzerine sosla 5 bile yazdı daha ne yapsın...

- Murat Boz: Evet, kolay mı onu yazmak? Ne yapsam olmuyor, görüyorsun...

◊ Gerçek hayatta evlilik yıldönümünde eşin sana böyle bir hediye alsa ya da dönerciye götürse... Ne yapardın?

- Seda Bakan: Hoş olmazdı. AVM’de dönerci kafası zaten çok kötü bir şey. Evde yemek hazırlasın ama AVM’ye götürmesin.

- Murat Boz: Bir dakika, burada Okan’ı yedirtmem. Okan’ın Demet’i AVM’ye götürmesinin sebebi var. Onu şimdi söyleyip filmle ilgili tüyo vermeyim ama.

- Seda Bakan: Üstelik hesabı da para ile değil Sodexo ile ödüyor. (Gülüyor)

Google’da aratınca

bizim hikaye hafif kaldı

◊ Karakterlerin piyango çıktıktan sonraki değişimini seyirciye aktarırken zorlandınız mı?

- Seda Bakan: Yönetmenimiz Şenol Sönmez, Murat ve ben, karakterlerin bu zaman kurgusu içerisindeki değişimiyle ilgili sürekli kafa patlattık. Murat’la setten sonra da hep çalışıyorduk.

- Murat Boz: Film teklifi geldiğinde ikna olmamı zorlaştıran şeylerden biri de buydu. “İnsan neden piyango çıkınca birini öldürmek istesin” diye düşündüm. Hatta gerçekten böyle şeyler oluyor mu diye Google’da arattım.

◊ Gerçekten böyle hikayeler var mıymış?

- Murat Boz: Olmaz olur mu? Gerçekten öldüren, öldürüp gömen var... Bizim hikaye, gerçek hayatta yaşananların yanında bayağı hafif kalıyor.

- Seda Bakan: Bir de bizim karakterlerimiz yanlış anlaşılma sonucu birbirlerine düşüyorlar. Yoksa öncesinde öyle bir niyetleri yok.

◊ Filmin adı “Öldür Beni Sevgilim” ama hiç şiddet sahnesi yok...

- Seda Bakan: Evet, hiç şiddet içeren bir sahne yok. Komedi filmi tamamen...

◊ Seyirci adından dolayı şiddet içerdiğini düşünür mü diye korkmadınız mı?

- Seda Bakan: Evet, ilk başta o korku oldu tabii...

- Murat Boz: Şiddet zaten günümüzün en güncel sorunlarından biri. O bizim kırmızı çizgimiz. Filmde de hiçbir şiddet sahnesi yok...



Dublörlerin kötü şakası

◊ Filmde en çok zorlandığınız sahneler hangileriydi?

- Seda Bakan: Mesela, trenin peşinden koştuğu sahnede Murat gerçekten bir kaza atlattı.

◊ Ne oldu?

- Murat Boz: Düştüm... Tren garına girerken bir zincir varmış, onu görmemiştim. Sahne gereği hem telefonla konuşup hem de koşuyordum... Zincire takılıp düştüm.

- Seda Bakan: Havada takla attı, Allah korudu.

- Murat Boz: Onun dışında paraşüt sahneleri çok zorladı...

◊ Üstelik senin yükseklik korkun var değil mi?

- Murat Boz: Aşırı derecede yok ama geriliyorum.

◊ O paraşüt sahnelerinin hepsi gerçek mi, greenbox’ta mı çektiniz?

- Murat Boz: Babadağ’dan atlanan sahneler gerçek. Greenbox sahnelerimiz var ama ben hep yukarıdaydım.

◊ Peki seni zorlayan sahne hangisiydi Seda?

- Seda Bakan: Ben daha önce panikatak yaşamıştım. Bir ara uçağa binmekten filan korkuyordum. Bu korkularımı yeni yeni yenmeye başladım. Filmde de dalış yaptığımız bir sahne vardı. Dalmak, benim açımdan biraz korkutucuydu. Murat uçarsa, ben de dalarım dedim. (Gülüyor)

Birbirimizi güzel bir şekilde ikna ettik.

◊ Murat senin plajda şemsiyelerin üzerine uçtuğun sahne de tehlikeli... Şemsiyeler bir yerine batmadı mı?

- Murat Boz: (Gülüyor) Gerçekten zordu... Batmaz olur mu, battı tabii.

- Seda Bakan: Biraz yıprattı Murat’ı...

- Murat Boz: Dublör kullandığımız sahneler de oldu ama genelinde kendim oynamayı tercih ettim ki gerçekçi gözüksün. Seda ile kavga sahnelerimizde de dublör kullanmadık mesela.

◊ Yaralandığın sahnedeki bıçak gerçek miydi?

- Seda Bakan: O değildi ama gerçek bıçak kullandığımız sahneler oldu.

◊ Camdan atladığınız sahneler peki?

- Seda Bakan: O sahneyi dublörlerimiz çekti. Hatta bize kötü bir de şaka yaptılar...

◊ Nasıl bir şaka?

- Seda Bakan: Camdan atladılar ama yerlerinden kalkmadılar. Sette herkes şoka girdi. Murat’la “Tamam gitti bunlar” dedik. Yanlarına gittik... Meğer bize şaka yapıyorlarmış. Sağ olsunlar, çok sempatikler...

◊ Murat Boz: Ben bir de ringo sahnelerinde çok zorlandım. Ringodan her denize düştüğümde Osmanlı tokadı yemiş gibi oldum. Paydosta 3-4 kişi koluma girip beni götürüyordu...



Büyük ikramiye bana

çıksa etrafa dağıtırım

◊ Seda, “Para insanı bozar” diyor. Sen de böyle mi düşünüyorsun?

- Murat Boz: Ben bozulmam.

◊ Büyük ikramiye sana çıksaydı ne yapardın?

- Murat Boz: Fazlasına ihtiyacım yok diye düşünenlerdenim. Allah’a çok şükür, ailem ve yakınlarımla yaşayabileceğim parayı kazanıyorum zaten.

◊ Sende 1 liramı 15 lira yapayım gibi ticari bir düşünce yok değil mi?

- Murat Boz: Yok, hiç anlamam. Benim sadece araba merakım var.

◊ Kaç tane araban var?

- Murat Boz: İki.

◊ Çok da yokmuş zaten...

- Murat Boz: Fazlasına gerek yok. Erkek her zaman çocuktur bence. Oyuncakçı dükkanına girmeyi sever. Yaş büyüdükçe oyuncakçı dükkanına değil, araba galerisine girmek istiyorsun.

Araba merakım, çocuğun oyuncak istemesi gibi durum...

Onun dışında ekstrem harcamalarım yok. Parayı ticarete yatırayım diye de düşünmem, zaten anlamam da. Kafam basmaz.

◊ Herkesten gizli bağışlar da yapıyorsun... Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) yaptığın 250 bin TL’lik bağışı tesadüf eseri öğrendik...

- Murat Boz: Onu da Vahap Abi (Munyar) ortaya çıkardı. Usta gazeteci işte... Ben bağış yaparken TEV’le bile iletişime geçmemiştim. Yani büyük ikramiye bana çıksa, ki çok da almam bilet, bir şekilde etrafıma dağıtırım.

- Seda Bakan: Murat, canlandırdığı Okan karakteri gibi cimri değilmiş, onu anladım.

- Murat Boz: Okan cimri değil, tutumlu.

- Seda Bakan: Okan’a da hiç laf söyletmiyor. (Gülüyor)

- Murat Boz: Ne yapsın çocuk? Sigortacı, hayata bir şekilde asılmaya çalışıyor.

Bacım çağırdıkça

metalciler geldi

◊ “O Ses Türkiye”nin yeni sezonunda var mısın?

- Murat Boz: Hiç bilmiyorum. Sezon bittikten sonra 4-5 ay sonrası için “sen varsın, ben yokum” diye hiç konuşmuyoruz. Acun, başka jüri ile devam etmek de isteyebilir.

◊ Sen jüride olmaktan keyif alıyorsun ama değil mi? Kaç sezondur jüridesin?

- Murat Boz: Tabii keyif alıyorum, 8 sene oldu.

- Seda Bakan: Emekli olacak ya...

◊ O kadar oldu mu?

- Murat Boz: Evet, bir sezon “Yetenek Sizsiniz” jürisindeydim, 7 senedir de “O Ses”teyim. tv8 ailesindeki 8’inci senem...

◊ “O Ses Türkiye”deki gelmiş geçmiş en iyi jüri üyesi kimdi?

- Murat Boz: Gökhan (Özoğuz), Mazhar (Alanson) hepsi ayrı bir tat. Her biri alanında çok başarılı...

◊ Geçen sezon programa dahil olan Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’ı nasıl buluyorsun?

- Murat Boz: Beyaz ve Seda çok iyi televizyoncular. Programa ayrı bir renk kattılar.

Seda Abla, bu sene benimle uğraşmaktan yarışmayı unuttu. Yarışmacıları teker teker elenmeye başlayınca “ne oluyoruz” dedi. (Gülüyor) Seda Abla bu sene rock’çılara, metalcilere “Çıkın çıkın, gelin” dedi. O dedikçe de geldiler.

- Seda Bakan:

Şaka gibi, nasıl oluyor?

- Murat Boz: Bayağı Seda Abla, “Bacınıza gelin” dedikçe metalciler geldi. Rock’çılar geliyordu da metalciler bacımla birlikte gelmeye başladı. Biz de gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldık. Çok acayip.

Beyaz’la aşık

atmam mümkün değil

◊ Beyazıt Öztürk “O Ses Türkiye”ye katıldıktan sonra geri planda kalıyorum diye panik yaşadın mı?

- Murat Boz: Yok, ben Beyaz’a kral diyorum. Beyaz’la televizyonda yarışmak mümkün mü? Beyaz bu işi 25 senedir filan yapıyor, onunla aşık atmam mümkün değil.

- Seda Bakan: Murat popstar, Beyaz televizyoncu. İkisi aynı kulvarda değil.

◊ Ama artık Murat da televizyoncu, sekiz yıl olmuş baksana... Televizyonda tek başına talk-show filan yapmak istemiyor musun?

- Murat Boz: Şu an öyle bir şey yok... Acun bana jüri üyeliği teklif etmeden önce de televizyona bir şey yapmayı düşünmüyordum. Acun, “O Ses Türkiye”yi teklif edince işin içinde müzik olması benim için artı oldu. Diğer bir artı da Acun’un olmasıydı. Çünkü Acun’un televizyondaki başarısı ortada. Sonra izleyici “O Ses Türkiye”de beni yakından tanıdı ve sevdi. Kariyerimde böyle bir şans oldu.

◊ Seda sen televizyona devam etmek istiyor musun, yoksa sadece oyunculuk mu artık?

- Seda Bakan: Televizyona hiçbir zaman soğuk bakmıyorum. Ben zaten Numberone TV’de VJ’lik yapıyordum, daha sonra MTV Türkiye’de çalıştım.

- Murat Boz: Seda, televizyona çok uyuyor bence. Enerjisi çok pozitif.

- Seda Bakan: Teşekkür ederim ama oyunculuk gözbebeğim. Hep oyuncu olmak istediğim için onun yolundan gidiyorum. Televizyon biraz daha büyük yaşlarda yapılabilir.

◊ Daha yaşlıların işi mi diyorsun?

- Seda Bakan: Hayır ya... (Gülüyor) Daha ileride yapılır belki...

Çocuk doğduktan sonra

daha çok çalışmam lazım

◊ Geçtiğimiz hafta hamile olduğunu öğrendik... Çocuktan sonra kariyerine ara vereceksin mi?

- Seda Bakan: Hayır, alakası yok. Sen de çok iyi biliyorsun işte, asıl çocuktan sonra daha fazla para gerekiyor, o yüzden çalışmak lazım.

◊ Bebeğin cinsiyeti belli mi?

- Seda Bakan: Yok, daha değil. Haftaya belli olacak.

◊ Basına hamilelik haberini uçuran muhbiri buldun mu?

- Seda Bakan: Hayır, bulmadım. O kadar az kişi biliyordu ki.

- Murat Boz: Ben biliyordum mesela, acaba ben miyim muhbir?

- Seda Bakan: Acaba? Murat ve yönetmene söyledikten sonra haber çıktı, acaba nasıl oldu? Şaka bir yana 7 kişi biliyordu... Çok ciddiyim.

Nasıl bir anda ortaya çıktı, anlamadım.

- Murat Boz: Ama nazar dönemini atlatmışsın.

- Seda Bakan: Evet, dördüncü ayımıza giriyoruz.

◊ Hamilelik nasıl gidiyor?

- Seda Bakan: Ne bileyim, koşuşturmaktan daha hiçbir şey anlamadım. Filmin tanıtım dönemi bitince tekrar konuşuruz.

Aslı ile her şey yolunda



(Röportaj yaparken Murat Boz’un annesi ve babası da bir ara yanımıza geldi)

◊ Murat nasıl bir çocuktu?

- Nedret Boz: Hiperaktif.

◊ Şimdiki gibi... Sizi hiç üzdü mü?

- Nedret Boz:

Hayır, hiç üzmedi.

◊ Bütün anneler de hep böyle söyler...

- Nedret Boz:

Doğru söylüyorum.

- Murat Boz: Şöyle üzdüm, sürekli bir yerimi yaralardım. Ya çiviye basardım ya da düşerdim...

◊ Sen de artık çoluk çocuğa karışsan... Annen baban torun beklemiyor mu?

- Murat Boz: İnşallah... Aslı ile ortak aldığımız bir karar var, ilişkimiz zarar görmesin diye hakkında konuşmuyoruz.

◊ Peki her şey yolunda mı, o kadarını söyle bari...

- Murat Boz: Her şey yolunda... Çok şükür...

Bizim filmimiz sadece sinemada olacak

◊ “Organiz İşler Sazan Sarmalı”nın vizyondayken Netflix’te yayınlanması büyük tartışma yarattı. Bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz?

- Murat Boz: Promosyon, mısır derken ortalık karıştı. Yapımcıların mağduriyeti ortada. Bu aşamada platformlara yönelebilirler. BKM’nin yaptığını öncü bir hareket olarak görüyorum. Çünkü filmi dünya izliyor. Fakat şunu da belirteyim bu bizim filmimizi ilgilendiren bir durum değil.

◊ Seda Bakan:

Evet, bizim filmimiz sadece sinemada olacak. İzleyici bunu bilsin.

- Murat Boz: Vizyon süresi boyunca Netflix ya da başka platformda olmayacak.

Doğum günü hediyesi

elektrikli motor aldım

◊ Son dönemde oynadığın filmler arasında “Öldür Benim Sevgilim” nerede?

- Seda Bakan: “Öldür Beni Sevgilim” son gözdem. Oynadığım karaktere aşığım. Demet’i gerçekten çok seviyorum. İyi bir film yaptık. İnşallah hepimiz için çok iyi olur.

- Murat Boz: Takdir izleyicinin tabii ki.

◊ Bu filmdeki Demet ve Okan, bildiğimiz Demet (Akalın) ve Okan (Kurt) olabilir mi arkadaşlar?

- Seda Bakan: Hayır ilgisi yok, tamamen tesadüf...

- Murat Boz: Sadece isim benzerliği. Gidip filmi izlerlerse onlar da anlar zaten kendileri olmadığını...

◊ Evlilikleri törpüleyen ne? Okan gibi bir adam mı, Demet gibi bir kadın mı?

- Murat Boz: İkisi de çok zıt karakterler. Demet neyse Okan tam tersi. Hayata bakış açılarından bahsediyorum. Yoksa birbirlerini sevmekten yana dertleri yok.

- Seda Bakan: Aslında iki kişinin karakteri aynı olsa ilişki çok rutine biner. Birinin çılgın, birinin sakin olması ilişkilerine dinamiklik getiriyor.

- Murat Boz: Ben şunu iddia ediyorum, çiftler bu filmi izlerken, “Biz de aynı şeyleri yaşadık” diyecekler. En kötü herkes, sevgilisi ya da eşiyle “Bana doğum günümde bunu mu aldın” diye bir kez tartışmıştır.

- Seda Bakan: O tartışma ilk seneler oluyor muhakkak.

◊ Sen eşine en son ne aldın Seda?

- Seda Bakan: Cuma günü, 1 Mart doğum günüydü, çok güzel bir hediye aldım.

◊ Bize söyleyebilirsin çünkü röportaj pazar günü yayımlanacak...

- Seda Bakan: Murat’ta gördüğüm bir şeyi aldım. Zaten Murat ve Ali aynı burç, ikisi de Balık...

- Murat Boz: Benim doğum günümde 7 Mart’ta...

- Seda Bakan: Yazın film çekerken Murat, sete çok güzel elektrikli bir motor getirmişti ama hızlanmayan cinsten...

◊ Biliyorum, biz de yazın Bodrum’da kullanıyorduk...

- Pera Semercioğlu: Ama sattın baba...

- Seda Bakan: Keşke bana satsaydın, daha ucuza alırdım. (Gülüyor) İşte Ali’ye öyle bir elektrikli motor aldım. O da bana Sevgililer Günü’nde güzel bir hediye almıştı...

Hadise ile

arkadaş olduğumuzu

kabul etmiyorlar



◊ “O Ses Türkiye”de Hadise ile adın aşk dedikodularına karıştı... Sosyal medyada bu dedikodunun gerçek olması için canla başla çalışan fanlar ortaya çıktı...

- Murat Boz: Evet, bu dedikodular üzerine kurulan “Hadmur”, “Murhad” gibi fan grupları var. Bizim görüntülerimizden video yapıyorlar, altına da romantik şarkılar koyuyorlar. Hadise ile arkadaş olduğumuzu kabul etmiyorlar.

Açıklama yapıyoruz hâlâ “Yok, siz birliktesiniz” diyorlar. Seneler içinde onlarca kez söyledik. Artık denecek bir şey kalmadı. Biz de artık eğleniyoruz.

Ara ara tabii Hadise ile benim yine çıldırıp tekrar açıklama yaptığımız zamanlar oluyor. (Gülüyor) Buradan da yine söylüyorum, biz Hadise ile gerçekten iyi anlaşan iki dostuz.