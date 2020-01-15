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Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Bütün aile burada bir tek Beren yok!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bütün aile burada bir tek Beren yok!

Ozan Doğulu, 48’inci yaşını önceki akşam Etiler’de bulunan Limon Köyiçi’nde kutladı.

Partiye ünlü aranjörün kızları, annesi, kardeşleri ve sevgilisi de katıldı. Pasta kesilmesinin ardından sahneye çıkan Kenan Doğulu sevilen şarkılarını abisi için seslendirdi. Ünlü şarkıcı mekan çıkışı “Ozan’ın doğum günü için bütün aile buradaydık, çok eğlendik” dedi. 

Bütün aile burada bir tek Beren yok

Partiye Beren Saat'in katılmaması dikkat çekti.
Bütün aile burada bir tek Beren yok


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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