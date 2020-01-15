Haber Giriş: 15.01.2020 - 08:00,
Bütün aile burada bir tek Beren yok!
Ozan Doğulu, 48’inci yaşını önceki akşam Etiler’de bulunan Limon Köyiçi’nde kutladı.
Partiye ünlü aranjörün kızları, annesi, kardeşleri ve sevgilisi de katıldı. Pasta kesilmesinin ardından sahneye çıkan Kenan Doğulu sevilen şarkılarını abisi için seslendirdi. Ünlü şarkıcı mekan çıkışı “Ozan’ın doğum günü için bütün aile buradaydık, çok eğlendik” dedi.
Partiye Beren Saat'in katılmaması dikkat çekti.
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