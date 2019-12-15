MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBüşra Pekin'den eski sevgilisi Ersay Üner'e destek
GeriMagazin Büşra Pekin'den eski sevgilisi Ersay Üner'e destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
15.12.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Büşra Pekin'den eski sevgilisi Ersay Üner'e destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büşra Pekin'den eski sevgilisi Ersay Üner'e destek

Büşra Pekin, eski sevgilisi Ersay Üner’e yeni şarkısı için destek verdi.

Pekin ve Üner’in 6 yıllık ilişkileri geçen ay sona ermişti. Ünlü oyuncu ayrılığın ardından soluğu Los Angeles’ta almıştı. Los Angeles’ta olan Pekin önceki gün Üner’in yeni şarkısı “Selam”ın çıktığını Instagram hesabından “Selam klibi cuma yayında. Emeği geçen herkese teşekkürler” duyurdu. Bu paylaşım çiftin yeniden barıştığı iddialarına neden oldu. İddiaları yalanlayan Ersay Üner, “Dostluğumuz, beraber yürüttüğümüz projeler devam ediyor. Küs değiliz, iyi arkadaş, dostuz” dedi.

Büşra Pekinden eski sevgilisi Ersay Ünere destek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle