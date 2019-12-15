Büşra Pekin'den eski sevgilisi Ersay Üner'e destek

Pekin ve Üner’in 6 yıllık ilişkileri geçen ay sona ermişti. Ünlü oyuncu ayrılığın ardından soluğu Los Angeles’ta almıştı. Los Angeles’ta olan Pekin önceki gün Üner’in yeni şarkısı “Selam”ın çıktığını Instagram hesabından “Selam klibi cuma yayında. Emeği geçen herkese teşekkürler” duyurdu. Bu paylaşım çiftin yeniden barıştığı iddialarına neden oldu. İddiaları yalanlayan Ersay Üner, “Dostluğumuz, beraber yürüttüğümüz projeler devam ediyor. Küs değiliz, iyi arkadaş, dostuz” dedi.

