Büşra Pekin duyurdu: 'Biz ayrıldık'
Oyuncu Büşra Pekin, söz yazarı ve besteci sevgilisi Ersay Üner'den ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu.
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile adını duyuran oyuncu Büşra Pekin, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile sevgilisi Ersay Üner ile ilişkilerine son verdiğini duyurdu.
Pekin'in mesajı şöyle:
"Merhaba. Biz bir süre önce ayrılma kararı aldık. Bu kararı dostluğumuzun ve beraber yürüttüğümüz çalışmalarımızın süreceğini sizlerle paylaşmak istedik. Sevgiler. Büşra-Ersay."
EVLİLİK KARARI ALMIŞLARDI
Söz yazarı ve besteci Ersay Üner, 2017 yılında katıldığı bir radyo programında Büşra Pekin ile tanışma hikayesini anlatmış ve Pekin ile evlenme kararı aldıklarını duyurmuştu. Üner, "Murat Dalkılıç akşam yemeğine davet etti. Orada Büşra’yla tanıştım ve aşık oldum. O günden beri beraberiz. Ve bu aşk mutlu sonla devam edecek." demişti.
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