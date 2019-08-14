Büşra Develi'den yeni sevgilisiyle ilk kare
Güzel oyuncu Büşra Develi, bir süredir birlikte olduğu Cem Aktay ile aşk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Büşra Develi- Cem Aktay çifti mayıs ayında bir mekan çıkışında ilk kez görüntülenmişti. İşte, Büşra Develi’nin yeni sevgilisiyle paylaştığı ilk kare
Uzun süredir birlikte olduğu Burak Deniz’le ilişkisi geçen yaz noktalanan Büşra Develi’den ilk kez aşk fotoğrafı geldi. Büşra Develi ve Burak Deniz'i birbirine çok yakıştıran hayranları, Cem Aktay'ı Burak Deniz ile karşılaştırmaya başladı. Özellikle ''Gözler Burak'ı aradı'' yorumu dikkatlerden kaçmadı.
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