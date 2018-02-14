Buse Varol'dan Alişan'a özel sürpriz!

Güzel oyuncu, sevgilisi Alişan için stüdyoya girip şarkı söyledi. Alişan, Varol'un kendisi için söylediği şarkı ve ikilinin fotoğraflarından oluşan videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Alişan önümüzdeki 14 Şubat'a Buse Varol'la evli olarak girmek istediğini belirterek duygularını bu cümlelerle anlattı;

"14 şubatı benim için anlamlaştıran kadın 1 haftadır nerdesin aşkım dediğimde, işim var aşkım deyip, bana stüdyoya girip kendi sesiyle şarkı hediye eden bir sevgilim,sevdiğim var benim... (bir sürpriz hazırlandığını hissettim ama bu aklıma hiç gelmezdi) Şükürler olsun Önümüzdeki yıl inşallah eşim olarak gireceğimiz 14 Şubat’ımız olucak. Seni çok seviyorum aşkımmm. Bizim ve kalbi sevgi dolu tüm çiftlerin 14 Şubat sevgililer günü kutlu olsun."