Buse Varol Tektaş kimdir? Ne zaman evlendi?
Şarkıcı Alişan ile evlendikten sonra ‘Varol’ soyadını alan Buse Varol, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Alişan ile birlikteliği, evliliği ve hamileliği uzun süre konuşulan Buse Varol Tektaş kimdir? İşte, hayatına ilişkin bilgiler
Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. Lisansını öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumunda stajyer öğretmenlik yaptı. Buse Varol’un oyunculuğa geçişi ise 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla oldu. Bir süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk yapmaya başladı.
Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Buse Varol Tektaş, ilk olarak Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar’da 2 yıl boyunca b Yasemin karakterini canlandırdı. Kısa süren Dostlar Mahallesi dizisi ise Alişan ile yollarının kesişmesini sağladı. Dizide tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan ikili, kısa sürede evlilik kararı aldı. Evlenmeden önce Payitaht Abdülhamid'in kadrosunda dahil olan Buse Varol, dizi setinde evlilik teklifi aldı, Alişan’ın çekim sırasında yaptığı sürpriz magazin sayfalarına da konu oldu. Evlilik hazırlıkları sık sık medyaya konu olan Buse Varol- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde görkemli bir törenle evlendi. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, erkek bebek beklediklerini de kişisel hesaplarından duyurdu. Çift, bebeklerine Burak ismini verecek.
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